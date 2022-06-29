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Продолжаются адские бои: волонтер просит украинцев срочно помочь ВСУ

Срочно нужна помощь ВСУ (коллаж РБК-Украина)
Автор: Людмила Жукова

В направлении Николаева наши военные сражаются в тяжелых боях с оккупантами. Бойцам срочно нужно дрон с тепловизором.

О сборе средств на эту технику объявила известный волонтер Наталия Юсупова.

"Направление Николаева, там продолжаются ожесточенные бои и обстрелы артой. Наши бойцы очень просят дрон с тепловизором, потому что именно ночью оккупанты обстреливают тяжелой артой. С помощью такого дрона наши уничтожают врага", - написала волонтер.

Она сообщила, что Autel Evo II Dual Rugged Bundle (640t) v2 стоит сейчас 265 тысяч гривен, со скидкой будет 255 тысяч. Autel Evo II Dual Enterprise Rugged Bundle (640t) – 315 тысяч, со скидкой 300 тысяч гривен.

Реквизиты для помощи

Пайпал

pp@nataliiayusupova.name.

5168752017223390 приват, Юсупова Наталия

4149499374344032 приват, Юсупова

4441 1144 1757 8794 Монобанк

5358385320002464 Монобанк

Кстати, ранее мы писали, что турецкий производитель Байрактаров решил подарить Украине еще три беспилотника.

А еще мы рассказывали, что украинский школьник ради ВСУ продал футболку с автографом Роналду.

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