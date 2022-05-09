Как продлить срок действия загранпаспорта в условиях войны: куда обращаться

"На период действия военного положения и в течение года со дня его прекращения или отмены пересечение государственной границы может осуществляться гражданами Украины в пунктах пропуска через государственную границу и пунктах контроля на основании паспорта гражданина Украины для выезда за границу, срок действия которого продлен", - сказано в сообщении.

Куда нужно обращаться

Для продления срока действия загранпаспорта нужно обратиться в ближайшее подразделение Государственной миграционной службы. Нужно предоставит такие документы:

Паспорт гражданина Украины

Загранпаспорт, который нужно продлить

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Указывается, что эти услуги для граждан Украины будут бесплатными и предоставляются в день обращения.

Можно оформить сразу два паспорта

Кроме того, на заседании Кабинета Министров 7 мая утвердили экспериментальный проект по одновременному оформлению (в том числе вместо утраченного или похищенного) паспорта гражданина Украины и заграничного паспорта.

По словам премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля, этот экспериментальный проект позволит украинцам оформить заграничный и внутренний паспорт одновременно и минимизировать затраты времени на получение или восстановление документов в условиях военного времени.