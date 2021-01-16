Где продлили каникулы из-за локдауна и когда идти в школу

В Украине из-за локдауна изменились даты школьных каникул этой зимой, и ученики могут вернуться за парты и продолжить онлайн-обучение в разное время в разных регионах, но только после окончания периода жесткого карантина с 25 января.

При этом в Министерстве здравоохранения выступают против открытия школ до конца локдауна, о чем ведомство просят мэры ряда городов. Об этом пишет Освіта.ua.

Так, в Киеве хотят поскорее восстановить работу начальной школы, и ждут оперативное решение Кабмина по этому вопросу. Мэр столицы Виталий Кличко во время проведения онлайн-брифинга заявил, что решение о возобновлении обучения необходимо принимать безотлагательно, чтобы позволить родителям учеников 1-4 классов работать.

"Это улучшит и процесс обучения учащихся младших классов, и позволит их родителям работать", - подчеркнул глава КГГА и напомнил, что школы Киева продолжают дистанционное обучение (с 11 января).

В то же время, по словам главы Минздрава Максима Степанова, начало офлайн-обучения в 1-4 классах приведет к активному инфицированию всех участников образовательного процесса бессимптомно больными.

Чиновник на брифинге обратил внимание, что в большинстве случаев течение заболевания COVID-19 у детей протекает бессимптомно, при этом "рост доли детей в общем объеме больных COVID-19 является всемирно опасной тенденцией".

В Минздраве также заявили, что не намерены настаивать на продолжении жесткого карантина после 25 января. По словам замминистра, главного санитарного врача Виктора Ляшко, после этой даты будет возобновлено действие адаптивного карантина, который действовал в Украине осенью.

В каких городах закончились каникулы и началось онлайн-обучение в школах

Из-за эпидемии коронавируса руководители местных органов управления совместно с руководителями учебных заведений были вынуждены изменить даты зимних каникул.

В свою очередь, Минобразования предоставило рекомендации учебным заведениям по организации образовательного процесса при локдауне: школы в этот период могут объявить каникулы или проводить обучение в дистанционном формате. Обзор о ходе образовательного процесса в некоторых городах Украины представил "24 канал".

Киев. С 25 декабря по 10 января в столице продолжались каникулы. 11 января дети вернулись на обучение в режиме онлайн. В случае если ситуация с пандемией не ухудшится, сесть за парты школьники смогут уже 25 января.

Львов. Большинство учебных заведений Львова дату зимних каникул не меняли и с 11 января перешли на онлайн-обучение. Однако часть школ решила пойти на отдых с 31 декабря до 25 января. Кроме того, эти учреждения образования не учиться онлайн, но продолжительность весенних или летних каникул будет сокращена на несколько дней.

Ровно. Продолжить зимние каникулы в школах на период локдауна решил и мэр Ровно Александр Третьяк. Согласно его решению, каникулы продлятся до 18 января, и школьники пока отдыхают.

Харьков. До 22 января оставаться на каникулах ученики 1-4 классов, однако ученики 5-11 классов с 11 января уже начали онлайн-обучение.

Мукачево. Зимние каникулы на Закарпатье начались 25 декабря и продлятся до 25 января. После такого длительного отдыха школьники будут учиться очно.

Запорожье. Зимние каникулы учебным заведениям рекомендовали провести с 28 декабря по 11 января. Однако одни учебные заведения во время локдауна ушли на каникулы, а другие проводят обучение в дистанционном формате.

Одесса. В Одессе менее половины школьников ушли на каникулы с 28 декабря, другие - 30 декабря. Те ученики, которые ушли на каникулы раньше, уже с понедельника, 11 января, начали обучение дистанционно, зато в других каникулы продолжались до 13 января.

Днепр. С 25 декабря по 10 января учебным заведениям рекомендовали уйти на каникулы, после которых в период с 11 до 24 января начать дистанционное обучение. Впрочем, к рекомендациям прислушались не все школы.

Винница. В связи с продолжением обучения в учебных заведениях до 30 декабря, каникулы длились с 31 декабря по 10 января. Во время локдауна обучение будет проходить в режиме онлайн.

Ранее сообщалось, что в Тернополе ввели каникулы в школах до конца жесткого карантина.