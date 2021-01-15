В Тернополе ввели каникулы в школах до конца жесткого карантина

Фото: пустой класс в школе (facebook.com/kyivcity.gov.ua)

В Тернополе дети отправятся на каникулы с 18-го по 24 января. После этого вернутся к очному обучению в школах.

Об этом сообщает сайт Тернопольского горсовета.

Отмечается, что изначально каникулы были запланированы на февраль. Теперь же их решили сместить на неделю жесткого карантина по просьбам родителей учеников. После завершения зимних каникул в Тернополе дети обучались в дистанционном режиме.

В среду сообщалось, что власти Киева просят правительство возобновить очное обучение младшей школы. В школы хотят вернуть учеников 1-4 классов. Мэр Виталий Кличко заявил, что дистанционное обучение для младшей школы является неэффективным.

Ранее РБК-Украина писало, что глава Госпортребслужбы Киева Олег Рубан считает, что дети до 10 лет должны посещать школу во время карантина.

Также, 11 января под стенами Тернопольской областной государственной администрации состоялась акция протеста предпринимателей против локдауна.