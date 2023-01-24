"Продають" дешево дрова: шахраї в Україні вигадали нову схему обману

В Україні шахраї вигадали нову схему. Вони користуються популярністю пічного опалення у приватних будинках та продають неіснуючу деревину нібито з лісгоспів.
Про це повідомили в обласному управлінні лісового господарства Полтавської області у Facebook.
Оголошення аферисти публікують у соціальній мережі Facebook. Вони пропонують за заниженими цінами паливну деревину та здійснити передоплату на банківську картку фізичної особи.
Після перерахування грошей втрачається зв'язок, тому отримати сплачений товар людина не може.
Важливо пам'ятати, що жодні лісгоспи в Україні не приймають оплату безпосередньо на банківські картки. Щоб легально купити у них паливну деревину, потрібно спочатку укласти договір на її придбання.
Лише після цього покупцю видається рахунок. У ньому обов'язково мають бути зазначені реквізити продавця, а також прописано, за якою продукцією, в якій кількості та з якою ціною укладено правочин.
Оплата здійснюється за рахунком безпосередньо у лісгоспі або у будь-якому відділенні банку, платіжному терміналі, онлайн-банкінгу. Після цього лісгосп відвантажує дрова згідно з договором.
Також є можливість легально купити дрова у лісгоспу онлайн за допомогою державного інтернет-магазину "Дрова Є".
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