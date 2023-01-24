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"Продают" дешево дрова: мошенники в Украине придумали новую схему обмана

Мошенники обманывают украинцев при покупке дров (фото: коллаж РБК-Украина)
Автор: Татьяна Самарук

В Украине мошенники придумали новую схему. Они пользуются популярностью печного отопления в частных домах и продают несуществующую древесину якобы из лесхозов.

Об этом сообщили в областном управлении лесного хозяйства Полтавской области в Facebook.

Схема мошенников

Объявление мошенники публикуют в социальной сети Facebook. Они предлагают по заниженным ценам топливную древесину и осуществить предоплату на банковскую карту физического лица.

После перечисления денег теряется связь, поэтому получить уплаченный товар человек не может.

В Украине мошенники обманывают людей при покупке дров (фото: facebook.com/lispoltava/posts)

Как распознать мошенников

Важно помнить, что никакие лесхозы в Украине не принимают оплату непосредственно на банковские карты. Чтобы легально купить у них топливное дерево, нужно сначала заключить договор на его приобретение.

Только после этого покупателю выдается счет. В нем обязательно должны быть указаны реквизиты продавца, а также прописано, по какой продукции, в каком количестве и с какой ценой заключена сделка.

Оплата производится по счету непосредственно в лесхозе или в любом отделении банка, платежном терминале, онлайн-банкинге. После этого лесхоз отгружает дрова по договору.

Также есть возможность легально купить дрова у лесхоза онлайн с помощью государственного интернет-магазина "Дрова Є".

Ранее мы сообщали, что туристка в Буковеле стала жертвой мошенников. Заплатила десятки тысяч за несуществующее жилье.

Также эксперт рассказывал о мошеннических схемах в соцсетях и как они работают.

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