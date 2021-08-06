ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

Як продавці обманюють українців на ринках: найголовніші виверти

Новость на русском →
П'ятниця 06 серпня 2021 09:43
Як продавці обманюють українців на ринках: найголовніші виверти Фото: продавці на ринках обманюють українців (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Людмила Жукова

Продавці на ринках дуже часто обманюють покупців і застосовують різні хитрощі.

Як не стати їх жертвою розказав виконавчий директор " Союзу споживачів України "Максим Несміянов в ефірі програми" Сьогодні День" на телеканалі "Україна 24".

Перший виверт - це підкручені ваги на ринках. Завжди звертайте на це увагу!

"Зазвичай вони всі закидають товаром, і ви не бачите цифри на вагах. Я зазвичай підходжу і кладу на ваги свій телефон. Для мене це контрольна вага. Якщо я бачу, що він на вагах важить більше, то я пропоную розв'язати проблему по-хорошому або по-поганому. По-хорошому - це мені дають товар на суму різниці або відшкодовують грошима. По-поганому - я йду до адміністрації ринку, ми розгортаємо ваги, викликаємо поліцію і за фактом обрахунку і обважування починаємо конфліктувати", - розповів Несміянов.

Другий виверт - це, коли вам неправильно рахують суму на калькуляторі. Завжди перераховуйте на своєму, рекомендує експерт. Також стежте за здачею, дуже часто покупцеві "заговорюють зуби", щоб обрахувати.

"Ви замовили різні продукти, вони вам на калькуляторі щось рахують. Краще продавцеві на базарі не довіряти, ви включайте на телефоні калькулятор. Можна і не рахувати, але щоб продавець це бачив. І головне, даєте велику купюру - 200, 500 грн – артикулюйте і стежте. Тому що людину часто заговорюють, дають здачу не з 500, а з 200. Людина відходить, потім повертається і каже: А 300 грн де? А продавець каже: Я дав з 500 грн", - попередив Несміянов.

Як ми раніше писали, аферисти придумали новий спосіб обдурити українців.

Читайте РБК-Україна в Google News
рынок
LITE
Швидке схуднення: топ-5 причин, чому не варто цього робити
Швидке схуднення: топ-5 причин, чому не варто цього робити