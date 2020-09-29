Новая схема мошенничества с банковскими картами: на владельца давят угрозами заблокировать

В Украине раскрыли новую схему мошенничества с банковскими картами (Коллаж РБК-Украина)

Аферисты придумали новую схему мошенничества с банковскими картами

Мошенники в Украине начали применять новую схему обмана украинцев. Для этого они используют банковские карты и угрозы их заблокировать.

Для своей схемы аферисты используют незначительный момент – отсутствие подписи владельца карты на оборотной стороне. Детали рассказали в издании Strana.

Аферисты звонят украинцам и представляются работниками службы безопасности банка. Они требуют сфотографировать карточку и отправить фотографию на мессенджер. При этом они угрожают своей жертве блокировкой карты и счета.

"Жулик заявляет, что у человека не подписана банковская карта, и на это пожаловалась торговая точка, в которой он рассчитывался. Потому банк заблокирует ему карточный счет, поскольку нарушено правило о наличие подписи. Единственная возможность не блокировать - это, если держатель карты сфотографирует карту с двух сторон, и отправит ему. Якобы так банк сможет удостовериться, что карту уже подписали. Как только мошенники получают фото карты – со счета начинают исчезать деньги. Такую информацию нельзя никому предоставлять", - объяснил суть схемы финансовый аналитик Василий Невмержицкий.

Специалист отметил, что отсутствие подписи на банковской карте – это обычное явление и поэтому мошенники использовали эту лазейку, чтобы провернуть свои схемы. Согласно правилам любого банка, на карте должна стоять подпись ее владельца рядом с CVV-кодом. Без подписи карта считается недействительной. Но по факту – подписи владельцы ставят редко, в торговых точках на это не обращают внимания. Кроме того, подписи со временем часто стираются.

Особую актуальность подпись потеряла после того, как карты начали переводить на чипы и PayPass, что избавило владельцев при расчете от обязательной подписи в чеке.

Вернуть похищенные средства будет сложно, так как по банковским правилам, если владелец карты или счета сам сообщает мошенникам личную информацию (номер, CVV-код, PIN-код), то держателя карты признают виновным и не компенсируют ему потери.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Киеве поймали коллекторов, которые выбивали несуществующие долги.

А также рассказывали о том, что в Украине появились аферисты, которые вешают кредиты через сим-карточки.