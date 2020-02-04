Продать собаку за газ: скандал с нардепом Брагаром получил продолжение

Скандал с депутатом Евгением Брагаром, который посоветовал пенсионерке продать собаку, чтобы оплатить счета за газ, получил продолжение. Теперь Любовь Павловна из Аджанки в Кировоградской области ждет нардепа от "Слуги народа" в гости, чтобы он лично посмотрел, как она живет на пенсию в две тысячи гривен.

В сюжете ТСН сообщили, что соседи женщины уже с нетерпением ждут приезда 25-летнего Брагара и обещают ему показать все прелести жизни на украинскую пенсию. Сам парламентарий пообещал приехать, он даже звонил Любови Павловне.

Накануне пенсионерка показала своего "элитного" Шарика, который живет у нее уже 14 лет.

Отметим, что нардеп ранее засветился в другом скандале, он подал заявление в полицию на волонтера, которая просила выключить российский сериал в автобусе. Брагар увидел в поступке женщины дискриминацию русского языка.

Нардеп Брагар обещал приехать в гости к пенсионерке (ТСН)