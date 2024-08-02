Продається острів з привидами: що там було раніше і як він став містичним місцем

Острів Дрейка розташований всього за пів кілометра від міста Плімут. На цьому острові є власний набір гармат 18 століття, приватний пляж, укріплення, казарми та дозвіл на будівництво розкішного готелю.

Для майбутніх покупців є певні застереження - вони будуть на цьому острові не самі. Кажуть, що острів Дрейка став домом для привидів 15 колишніх військових, які залишилися в казармах.

Острів Дрейка населений привидами (скриншот з відео)

Нинішній власник Морган Філліпс розказав, що на острові бували медіуми й вони зазначили, що ті 15 привидів - британській загін, який захищає людей. Вони робили це за життя і продовжують робити досі.

Морган додав, що бачив на острові багато незрозумілих речей, але він впевнений, що все насправді добре і боятися немає чого.

До острова можна добратися за 10 хвилин на човні, щоб побачити унікальні казарми, артилерійські батареї разом зі снарядними шахтами та підземні склади пороху.

Острів продається зі всім, що на ньому є (скриншот з відео)

Морган називає цей запас "ядерним стримуючим засобом свого часу" і каже, що. Ймовірно, саме тому на нього ніколи не вторглася іспанська армада - іспанській флот, який намагався та не зміг вторгнутися до Англії в 16 столітті.

У 2019 році Морган купив цей острів за 6 млн фунтів стерлінгів (близько 315 млн гривень) та отримав дозвіл на будівництво готелю на 43 місця. Зараз він проводить екскурсії на острів для груп та сподівається, що потенційний покупець захоче посприяти розвитку туризму на острові Дрейка.

Острів названий на честь сера Френсіса Дрейка - англійського дослідника, який подорожував навколо земної кулі між 1577 і 1580 роками. Зараз фіксованої ціни на острів нема, а реконструкцію оцінили приблизно у 25 млн фунтів стерлінгів (1 млрд 300 млн гривень.

Морган бачить цей острів в майбутньому як гарне місце для весілля з можливістю для розміщення гостей, а також рестораном та кафе.

Підземні коридори на острові Дрейка (скриншот з відео)