Продается остров с привидениями: что там было раньше и как он стал мистическим местом

Остров Дрейка расположен всего в полукилометре от города Плимут. На этом острове есть собственный набор орудий 18 века, частный пляж, укрепления, казармы и разрешение на строительство роскошной гостиницы.

Для будущих покупателей есть определенные предупреждения - они будут на этом острове не сами. Говорят, что остров Дрейка стал домом для привидений 15 бывших военных, оставшихся в казармах.

Остров Дрейка населен привидениями (скриншот с видео)

Нынешний владелец Морган Филлипс рассказал, что на острове бывали медиумы и отметили, что те 15 привидений - британский отряд, защищающий людей. Они делали это при жизни и продолжают делать все еще.

Морган добавил, что видел на острове много непонятных вещей, но он уверен, что все действительно хорошо и бояться нечего.

До острова можно добраться через 10 минут на лодке, чтобы увидеть уникальные казармы, артиллерийские батареи вместе со снарядными шахтами и подземные склады пороха.

Остров продается со всем, что на нем есть (скриншот с видео)

Морган называет этот запас "ядерным сдерживающим средством своего времени" и говорит, что. Вероятно, именно поэтому на него никогда не вторглась испанская армада - испанский флот, пытавшийся и не сумевший вторгнуться в Англию в 16 веке.

В 2019 году Морган купил этот остров за 6 млн. фунтов стерлингов (около 315 млн. гривен) и получил разрешение на строительство гостиницы на 43 места. Сейчас он проводит экскурсии на остров для групп и надеется, что потенциальный покупатель захочет посодействовать развитию туризма на острове Дрейка.

Остров назван в честь сэра Фрэнсиса Дрейка - английского исследователя, путешествовавшего вокруг земного шара между 1577 и 1580 годами. Сейчас фиксированной цены на остров нет, а реконструкцию оценили примерно в 25 млн. фунтов стерлингов (1 млрд. 300 млн. гривен).

Морган видит этот остров в будущем как хорошее место для свадьбы с возможностью размещения гостей, а также рестораном и кафе.

Подземные коридоры на острове Дрейка (скриншот с видео)