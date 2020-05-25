ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Пробрался зайцем на концерт и пил самогон: известный артист поделился воспоминаниями о Зеленском

STYLERЖизнь    25.05.2020 - 22:49
Пробрался зайцем на концерт и пил самогон: известный артист поделился воспоминаниями о Зеленском
Владимир Зеленский (Фото: Виталий Носач, РБК-Украина)

Российский артист поделился воспоминаниями о своем знакомстве с Зеленским

Известный эстрадный певец Валерий Сюткин рассказал подробности о своей первой встрече с Владимиром Зеленским в начале 90-х годов. Звезда российской эстрады, который ранее назвал аннексию Крыма "блестящей", внезапно вспомнил о своем знакомстве с президентом Украины.

По словам Сюткина, его первая встреча с Владимиром Зеленским произошла в 1991 году, когда он приезжал в Киев с группой "Браво" на концерт. Владимир Зеленский приехал на этот концерт вместе со своими друзьями из другого города. Музыкант сообщил, что Зеленский попал на его концерт бесплатно.

"Они перехватили меня возле сцены и попросили провести в зал, потому что у них не было денег", - рассказал Сюткин в интервью телеканалу RTVI.

Кто-то из зрителей подарил Валерию Сюткину бутылку самогона, и артист начал угощать спиртным напитком своих гостей после концерта, в том числе и Владимира Зеленского. Как он признался, Зеленский запомнил эту ситуацию и в последствии, когда уже стал известным комиком, приглашал Сюткина на съемки передачи "Квартал -95".

Валерий Сюткин рассказал о своем знакомстве с Зеленским

Стоит отметить, что российскому певцу Валерию Сюткину СБУ запретила въезд в Украину за его высказывания об аннексии Крыма. Он собирался выступить в Киеве 27 апреля 2020 года, но выступление отменили.

Читайте нас в Google News и подписывайтесь

Автор: Маруся Счастливая

Теги Новости Украины Владимир Зеленскийроссийские артисты
Lite
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь