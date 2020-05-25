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Пробрався зайцем на концерт і пив самогон: відомий артист поділився спогадами про Зеленского

STYLERЖиття    25.05.2020 - 22:49
Пробрався зайцем на концерт і пив самогон: відомий артист поділився спогадами про Зеленского
Володимир Зеленський (Фото: Віталій Носач, РБК-Україна)

Російський артист поділився спогадами про своє знайомство з Зеленським

Відомий естрадний співак Валерій Сюткін розповів подробиці про свою першу зустріч з Володимиром Зеленським на початку 90-х років. Зірка російської естради, який раніше назвав анексію Криму "блискучою", раптово згадав про своє знайомство з президентом України.

За словами Сюткіна, його перша зустріч з Володимиром Зеленським відбулася в 1991 році, коли він приїжджав до Києва з гуртом "Браво" на концерт. Володимир Зеленський приїхав на цей концерт разом зі своїми друзями з іншого міста. Музикант повідомив, що Зеленський потрапив на його концерт безкоштовно.

"Вони перестріли мене біля сцени і попросили провести в зал, тому що у них не було грошей", - розповів Сюткін в інтерв'ю телеканалу RTVI.

Хтось із глядачів подарував Валерію Сюткину пляшку самогону, і артист почав частувати спиртним напоєм своїх гостей після концерту, в тому числі і Володимира Зеленського. Як він зізнався, Зеленський запам'ятав цю ситуацію і надалі, коли вже став відомим коміком, запрошував Сюткіна на зйомки передачі "Квартал -95".

Валерій Сюткін розповів про своє знайомство з Зеленським

Варто відзначити, що російському співакові Валерію Сюткину СБУ заборонила в'їзд в Україну за його висловлювання про анексію Криму. Він збирався виступити в Києві 27 квітня 2020 року, але виступ скасували.

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Автор: Маруся Щаслива

Теги Новини України Володимир Зеленськийроссийские артисты
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