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Пробное ВНО-2022: стали известны даты проведения тестирования

Автор: Тетяна Самарук

В Украине в 2022 году пробное внешнее независимое оценивание (ВНО) пройдет 19 и 26 марта.

Об этом сообщили в Украинском центре оценивания качества образования.

Когда состоится пробное ВНО

19 марта состоятся тесты по украинскому языку, украинскому языку и литературе.

А 26 марта состоится из одного из этих предметов: история Украины, математика (+ задания уровня стандарта), биология, география, физика, химия, иностранные языки (английский, испанский, немецкий и французский).

Кроме того, зарегистрироваться абитуриент может на пробные экзамены с 5-22 января 2022 года. В частности, это сделать можно в региональных центрах оценивания качества образования.

Результаты пробного ВНО-2022 для лиц, которые введут свои ответы на специальном сервисе, будут опубликованы на их информационных страницах.

Также 25 марта абитуриенты смогут узнать результаты с украинского языка, украинского языка и литературы. А вот по другим учебным предметам - 1 апреля.

Отмечается, что цену тестирования определит региональный центр оценивания качества образования до 20 декабря 2021 года.

Ранее мы сообщали, что в Украине утвердили условия поступления в вузы в 2022 году, которые должны знать все абитуриенты.

Также мы писали, что в украинском университете на учителя физики учится один студент.

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ВНО