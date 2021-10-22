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Пробне ЗНО-2022: стали відомі дати проведення тестування

Автор: Тетяна Самарук

В Україні у 2022 році пробне зовнішнє незалежне оцінювання (ЗНО) пройде 19 та 26 березня.

Про це повідомили в Українському центрі оцінювання якості освіти.

Коли відбудеться пробне ЗНО

19 березня відбудуться тести з української мови, української мови та літератури.

А 26 березня відбудеться з одного із цих предметів: історія України, математика (+ завдання рівня стандарту), біологія, географія, фізика, хімія, іноземні мови (англійська, іспанська, німецька та французька).

Окрім того, зареєструватися абітурієнт може на пробні іспити з 5−22 січня 2022 року. Зокрема, це зробити можна сайтах регіональних центрів оцінювання якості освіти.

Результати пробного ЗНО-2022 для осіб, які введуть свої відповіді на спеціальному сервісі, будуть опубліковані на їхніх інформаційних сторінках.

Також 25 березня абітурієнти зможуть дізнатися результати з української мови, української мови та літератури. А от з інших навчальних предметів - 1 квітня.

Зазначається, що ціну тестування визначить регіональний центр оцінювання якості освіти до 20 грудня 2021 року.

Раніше ми повідомляли, що в Україні затвердили умови вступу до вузів у 2022 році, які повинні знати усі абітурієнти.

Також ми писали, що в українському університеті на вчителя фізики навчається один студент.

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ЗНО