UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети

Проблему вырубки карпатских лесов показали в ярком видео

Автор: Styler

Украинская группа Рокаш показала видео с невероятными видами, в котором осветила проблему вырубки лесов в Карпатах. Саундтреком стала самая известная закарпатская песня прошлых лет "Верховино, мати моя".

Невероятной красоты видео можно смотреть в YouTube.

Заметим, что песня "Верховино, мати моя" 50 лет назад была шлягером, известным далеко за пределами Украины, а ее автор Михаил Машкин - суперзвездой своего времени. Именно эта композиция стала визитной карточкой края.

В новом музыкальном прочтении и в сопровождении проницательного видео жизнеутверждающий советский текст песни приобрел философскую окраску, ведь "счастливое будущее", о котором писал Машкин - это наше настоящее. И оно не такое "счастливое", особенно учитывая экстенсивное незаконное природопользование.

"Лесозаготовки часто является единственным шансом выжить для местных жителей. С другой стороны, затем сами же они и страдают от наводнений. Эту дилемму мы показали в клипе в момент встречи лесоруба и аллегорической фигуры природы Карпат. В зависимости от того, какой выбор сделает человек при встрече с природой, природа его наградит или накажет. Нам нужно об этом помнить, чтобы этот клад - красоту карпатских гор - увидели наши потомки", - комментирует лидер группы Рокаш Виктор Янцо.

Интересно, что съемочной площадкой послужила уникальная кузница "Гамора" - единственная в Европе действующая водяная кузница.

Рокаш перепели известную закарпатскую песню

Смотрите также сказочные фото ледяных "скульптур", образовавшихся вследствие замерзания водопадов в Карпатах.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Карпаты
Читайте также
В Карпатах планируют построить еще два горнолыжных курорта: где они будут расположены
Прогноз погоды