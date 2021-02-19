ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

В украинских Карпатах замерзли водопады: сказочные фото ледяных "скульптур"

Новина українською → Львовская область, Пятница 19 февраля 2021 00:04
В украинских Карпатах замерзли водопады: сказочные фото ледяных "скульптур" В парке Сколевские Бескиды замерзли водопады (коллаж РБК-Украина)
Автор: Владимир Костырин

В украинских Карпатах из-за сильных морозов замерзли водопады в Национальном природном парке "Сколевские Бескиды", которые превратились в застывшие снежные каскады с ледяными сталактитами.

Сказочные кадры этих "скульптур", созданных зимней природой, показали на Facebook-странице Парка.

На территории Сколевских Бескидов расположены несколько водопадов: Каменецкий, Гуркало, Сопит. Благодаря частым изменениям погоды этой зимой, с перепадами от оттепели до трескучих морозов, создаются благоприятные условия для образования различных форм замерзания воды.

Таким образом основными творцами причудливых и неповторимых ледяных скульптур называют мороз, солнце и снег.

Сотрудники парка показали фото замерзших водопадов, удивительных сосулек разнообразных форм, и другие ледяные "произведения искусства", которые сейчас можно увидеть на территории Бескидов.

В украинских Карпатах замерзли водопады: сказочные фото ледяных &quot;скульптур&quot;В украинских Карпатах замерзли водопады: сказочные фото ледяных &quot;скульптур&quot;В украинских Карпатах замерзли водопады: сказочные фото ледяных &quot;скульптур&quot;

В природном парке "Сколевские Бескиды" замерзли водопады (фото: facebook.com/skolebeskydy)

Как объяснили в администрации парка, обычно сосулька образуется на скальных выступах, береговых обрывах, ветвях деревьев. Но может образовываться в полостях при послойном замораживании медленно стекающей или капающей воды.

Преимущественно сосульки имеют конусообразную форму, но быстрая смена погодных условий способна создать уникальные причудливые ледяные фигуры.

В украинских Карпатах замерзли водопады: сказочные фото ледяных &quot;скульптур&quot;В украинских Карпатах замерзли водопады: сказочные фото ледяных &quot;скульптур&quot;В украинских Карпатах замерзли водопады: сказочные фото ледяных &quot;скульптур&quot;

Ледяные водопады и сталактиты в природном парке "Сколевские Бескиды"(фото: facebook.com/skolebeskydy)

Ранее сообщалось, что в сети появилось впечатляющее видео "ледяного" водопада в Тернопольской области.

Напомним, недавно мы показывали заснеженный Киев глазами фотографа, и рассказывали, что происходило в столице после сильного снегопада.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Жизнь Львовская область
LITE
Могилевская в юбке повторила соблазнительный кадр с Шэрон Стоун из "Основного инстинкта": хочется весны
Могилевская в юбке повторила соблазнительный кадр с Шэрон Стоун из "Основного инстинкта": хочется весны