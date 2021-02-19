В украинских Карпатах замерзли водопады: сказочные фото ледяных "скульптур"

В украинских Карпатах из-за сильных морозов замерзли водопады в Национальном природном парке "Сколевские Бескиды", которые превратились в застывшие снежные каскады с ледяными сталактитами.

На территории Сколевских Бескидов расположены несколько водопадов: Каменецкий, Гуркало, Сопит. Благодаря частым изменениям погоды этой зимой, с перепадами от оттепели до трескучих морозов, создаются благоприятные условия для образования различных форм замерзания воды.

Таким образом основными творцами причудливых и неповторимых ледяных скульптур называют мороз, солнце и снег.

Сотрудники парка показали фото замерзших водопадов, удивительных сосулек разнообразных форм, и другие ледяные "произведения искусства", которые сейчас можно увидеть на территории Бескидов.

В природном парке "Сколевские Бескиды" замерзли водопады (фото: facebook.com/skolebeskydy)

Как объяснили в администрации парка, обычно сосулька образуется на скальных выступах, береговых обрывах, ветвях деревьев. Но может образовываться в полостях при послойном замораживании медленно стекающей или капающей воды.

Преимущественно сосульки имеют конусообразную форму, но быстрая смена погодных условий способна создать уникальные причудливые ледяные фигуры.

Ледяные водопады и сталактиты в природном парке "Сколевские Бескиды"(фото: facebook.com/skolebeskydy)