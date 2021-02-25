Проблему вирубки карпатських лісів показали в яскравому відео

Зауважимо, що пісня "Верховино, мати моя" 50 років тому була шлягером, відомим далеко за межами України, а її автор Михайло Машкін - суперзіркою свого часу. Саме ця композиція стала візитівкою краю.

У новому музичному прочитанні і у супроводі проникливого відео життєствердний радянський текст пісні набув філософського забарвлення, адже "щасливе майбуття", про яке писав Машкін - це наше сьогодення. І воно не аж таке "щасливе", особливо з огляду на екстенсивне незаконне природокористування.

"Лісозаготівлі часто є єдиним шансом вижити для місцевих мешканців. З іншого боку, потім самі ж вони і потерпають від повеней. Цю дилему ми показали у кліпі в момент зустрічі лісоруба та алегоричної постаті природи Карпат. Залежно від того, який вибір зробить людина при зустрічі з природою, природа її нагородить або покарає. Нам потрібно про це пам'ятати, щоб цей скарб - красу карпатських гір - побачили наші нащадки", - коментує лідер гурту Рокаш Віктор Янцо.

Цікаво, що за знімальний майданчик була обрана унікальна кузня "Гамора" - єдина у Європі діюча водяна кузня.

Рокаш переспівали найвідомішу закарпатську пісню