Проблеми, які можуть виникнути після збільшення губ: ви маєте знати про це

Збільшення губ та проблеми

Контурна пластика губ, особливо за допомогою філерів на основі гіалуронової кислоти, може допомогти вирішити багато проблем, таких як тонкі губи без об'єму, несиметричність, шрами, опущення куточків тощо. Однак, як і з будь-якою медичною процедурою, існують потенційні проблеми і ризики, які можуть виникнути після збільшення губ. Ось деякі з них:

Синці та набряки

Набряк і синці є найбільш поширеними побічними ефектами після ін'єкцій. Вони зазвичай зникають протягом кількох днів до тижня, але можуть бути неприємними і помітними.

Біль та дискомфорт

Після процедури можуть виникнути болісні відчуття або дискомфорт у місці ін'єкцій, хоча біль зазвичай є тимчасовим і зменшується через кілька днів.

Нерівності або грудочки

Іноді філери можуть викликати утворення невеликих нерівностей або грудочок під шкірою, які можуть бути видимими або відчутними.

Алергічні реакції

Хоча гіалуронова кислота рідко викликає алергічні реакції, можливі симптоми, такі як почервоніння, свербіж або висипання. Важливо звернутися до лікаря, якщо виникають такі симптоми.

Інфекції

Як і з будь-якою процедурою, що включає проколи шкіри, існує ризик інфекції. Дотримання післяопераційних інструкцій і підтримка гігієни можуть допомогти зменшити цей ризик.

Незадовільний результа

Результати процедури можуть не відповідати очікуванням. Це може бути через неправильне введення філера, його неадекватну кількість або індивідуальні особливості пацієнта.

Зміщення філера

У рідкісних випадках філер може зміститися з місця ін'єкції, що може потребувати корекції або додаткових процедур.

Тривалий набряк або асиметрія

У деяких випадках набряк може тривати довше, а також може виникнути асиметрія, яка може потребувати додаткового коригування.

Пам'ятайте, що завжди важливо консультуватися з кваліфікованим спеціалістом і дотримуватися всіх рекомендацій щодо догляду після процедури, щоб зменшити ризики і досягти найкращих результатів.