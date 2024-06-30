Дерматолог назвав засіб, який ефективно бореться зі старінням шкіри

Щоб мати здорову та доглянуту шкіру обличчя, то звичайної доглядової косметики буде мало. Є ефективний засіб, якому люди повинні віддавати перевагу.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на сайт Best life online .

Що збереже молодість шкіри

Очищувальні засоби для обличчя та креми, виготовлені з таких інгредієнтів, як вітамін С, гіалуронова кислота та ніацинамід, можуть допомогти полегшити деякі менш бажані зміни з обличчям.

Дерматолог Крістофер Коста розповів, що ретинол є чудодійним засобом, який запобігає старінню.

Ретинол - справжній засіб боротьби зі старінням. Він стимулює вироблення колагену, покращує текстуру шкіри, підвищує пружність та зменшує тонкі лінії, зморшки та пошкодження від сонця.

Ретинол є формою вітаміну А. Він застосовується місцево, і його можна знайти в різних формах, включаючи креми, гелі, лосьйони, мазі та сироватки.

Крім того, ретинол прискорює обмін клітин, що сприяє відходу мертвих клітин шкіри, щоб отримати більш здорову, сяючу, молоду шкіру.

За даними Клівлендської клініки, ретинол бореться з прищами, шрамами від прищів, гіперпігментацією, розширеними порами, псоріазом, розтяжками та зморшками.

Також він має багато переваг для очищення шкіри та запобігання старінню. Ретинол збільшує товщину та еластичність шкіри, уповільнює вироблення меланіну, зменшує запалення та запобігає закупорці пор.

Як використовувати

Оскільки ретинол може легко подразнювати шкіру, то новим пацієнтам рекомендується використовувати його лише раз на кілька днів на початку.

Поширеними побічними ефектами є почервоніння, свербіж або печіння, які повинні зникнути після першого застосування.

З чим не можна поєднувати ретинол

Ретинол часто поєднується з іншими корисними компонентами для місцевого догляду за шкірою. Добре діє ретинол та ніацинамід (вітамін В3).

Ніацинамід бореться з акне та пом'якшує дію ретинолу, перешкоджаючи подразненню шкіри. Однак деякі речовини в комбінації з ретинолом можуть погіршити стан шкіри, спровокувати сухість, почервоніння та утворення нових прищів.