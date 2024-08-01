Проблемы, которые могут возникнуть после увеличения губ: вы должны знать об этом

Увеличение губ и проблемы

Контурная пластика губ, особенно с помощью филеров на основе гиалуроновой кислоты, может помочь решить многие проблемы, такие как тонкие губы без объема, несимметричность, шрамы, опущение уголков и т.д. Однако, как и с какой-либо медицинской процедурой, существуют потенциальные проблемы и риски, которые могут возникнуть после увеличения губ. Вот некоторые из них:

Синяки и отеки

Отек и кровоподтеки являются наиболее распространенными побочными эффектами после инъекций. Они обычно исчезают в течение нескольких дней до недели, но могут оказаться неприятными и заметными.

Боль и дискомфорт

После процедуры могут возникнуть болезненные ощущения или дискомфорт в месте инъекций, хотя боль обычно временная и уменьшается через несколько дней.

Неровности или комочки

Иногда филеры могут вызвать образование небольших неровностей или комочков под кожей, которые могут быть видимыми или ощутимыми.

Аллергические реакции

Хотя гиалуроновая кислота редко вызывает аллергические реакции, возможны симптомы, такие как покраснение, зуд или сыпь. Важно обратиться к врачу, если возникают следующие симптомы.

Инфекции

Как и с любой процедурой, включающей проколы кожи, существует риск инфекции. Соблюдение послеоперационных инструкций и поддержка гигиены могут помочь снизить этот риск.

Неудовлетворительный результат

Результаты процедуры могут не соответствовать ожиданиям. Это может быть из-за неправильного введения филера, его неадекватного количества или индивидуальных особенностей пациента.

Смещение филера

В редких случаях филлер может сместиться с места инъекции, что может потребовать коррекции или дополнительных процедур.

Длительный отек или асимметрия

В некоторых случаях отек может длиться дольше, а также может возникнуть асимметрия, которая может потребовать дополнительной корректировки.

Помните, что всегда важно консультироваться с квалифицированным специалистом и соблюдать все рекомендации по уходу после процедуры, чтобы уменьшить риски и достичь наилучших результатов.