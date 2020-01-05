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Проблем не буде: кому зірки обіцяють любов у січні 2020 року

STYLERЖиття    05.01.2020 - 07:41
Проблем не буде: кому зірки обіцяють любов у січні 2020 року
Гороскоп кохання на січень 2020 рік (Колаж РБК-Україна)

Астрологи розповіли, хто з знаків Зодіаку буде щасливий в коханні в січні

Гороскоп на січень 2020 року свідчить, що особливих труднощів в особистих стосунках не буде практично у всіх знаків Зодіаку. Астрологи зазначають, що всі негаразди будуть тимчасовими і зірки будуть прихильні до тих, хто захоче знайти порозуміння та гармонію з близькою людиною.

Астрологи розповіли, що у деяких знаків Зодіаку в середині січня буде спостерігатися повна ідилія у відносинах з близькими людьми.

Близнюки

У січні для Близнюків є лише два правила в особистих відносинах: відмовитися від негативу і вірити, що удача буде на їхньому боці. Зірки будуть прихильні до цього знаку Зодіаку і обіцяють їм успіх як у пошуку нових стосунків, так і насолоду від затишку і гармонії в сім'ї.

Діва

Січень стане прекрасним місяцем для того, щоб налагодити сімейні відносини. Варто приділити час родичам і близьким і не відмовлятися від запрошень у гості. Зірки обіцяють невеликий флірт і натяки на те, що найближчим часом самотні Діви зустрінуть цікаву людину.

Терези

У січні удача на боці Терезів і їм варто більше часу присвятити спілкуванню. В хід можна пустити все – листування, флірт, загравання. Все це буде вдалим і доречним. Тим, хто вже знайшов свою любов, варто більше часу присвятити потребам коханої людини і це позбавить від суттєвих конфліктів і розбіжностей в 2020 році.

Риби

У найближчий тиждень не варто відмовлятися від запрошення на побачення, а також повірити в себе і відмовитися від сумних думок. Щастя у відносинах буде залежати від поведінки обох партнерів, а це означає, що варто відмовитися від провокацій і пошукати компроміси.

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