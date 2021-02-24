Призыв в армию 2021: кому в Украине предоставляется отсрочка

Сегодня, 24 февраля, президент Украины Владимир Зеленский подписал указ №71/2021 "Об увольнении в запас военнослужащих срочной военной службы, сроках проведения очередных призывов и очередные призывы граждан Украины на срочную военную службу в 2021 году".
Об этом говорится на сайте президента.
Согласно документу, призыв граждан Украины на срочную военную службу будет проведено в течение апреля-июня и течение октября-декабря 2021 года.
Призывные комиссии начнут работу 1 апреля и 1 октября 2021 года соответственно. Подготовительные мероприятия к проведению призыва будут начинаться с 1 марта и 1 сентября 2021 года.
Отсрочка предоставляется гражданам, которые учатся:
Кроме того, отсрочка от призыва на срочную военную службу предоставляется гражданам по семейным обстоятельствам, для продолжения профессиональной деятельности и по состоянию здоровья.
Рассмотрение вопроса о призыве или предоставления отсрочки (освобождения) от призыва возлагается на районные (городские) призывные комиссии.
Напомним, в Украине изменили концепцию военного призыва.
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