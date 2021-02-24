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Призыв в армию 2021: кому в Украине предоставляется отсрочка

Автор: Роман Мирончук

Сегодня, 24 февраля, президент Украины Владимир Зеленский подписал указ №71/2021 "Об увольнении в запас военнослужащих срочной военной службы, сроках проведения очередных призывов и очередные призывы граждан Украины на срочную военную службу в 2021 году".

Об этом говорится на сайте президента.

Согласно документу, призыв граждан Украины на срочную военную службу будет проведено в течение апреля-июня и течение октября-декабря 2021 года.

Призывные комиссии начнут работу 1 апреля и 1 октября 2021 года соответственно. Подготовительные мероприятия к проведению призыва будут начинаться с 1 марта и 1 сентября 2021 года.

Отсрочка предоставляется гражданам, которые учатся:

  • в учреждениях общего среднего образования III степени и профессионального (профессионально-технического) образования с дневной формой обучения;
  • в учреждениях профессионального пред высшего образования с дневной формой обучения, в том числе во время получения начального уровня (короткого цикла) и первого (бакалаврской) уровня высшего образования по программам многоступенчатой ​​системы образования;
  • в учреждениях профессионального пред высшего и/или высшего образования по дневной форме обучения, в том числе во время получения следующей ступени образования;
  • в учреждениях среднего или высшего духовного образования с дневной формой обучения;
  • в интернатуре, аспирантуре или докторантуре с отрывом или без отрыва от производства.

Кроме того, отсрочка от призыва на срочную военную службу предоставляется гражданам по семейным обстоятельствам, для продолжения профессиональной деятельности и по состоянию здоровья.

Рассмотрение вопроса о призыве или предоставления отсрочки (освобождения) от призыва возлагается на районные (городские) призывные комиссии.

Напомним, в Украине изменили концепцию военного призыва.

Мы также писали о том, что всплыли детали домогательств военного комиссара в Чернигове.

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Новости Украины военныеПризыв в армию
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