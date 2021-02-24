Призов в армію 2021: кому в Україні надається відстрочка

Сьогодні, 24 лютого, президент України Володимир Зеленський підписав указ №71/2021 "Про звільнення в запас військовослужбовців строкової військової служби, строки проведення чергових призовів та чергові призови громадян України на строкову військову службу у 2021 році".
Про це йдеться на сайті президента.
Згідно з документом, призов громадян України на строкову військову службу буде проведено протягом квітня-червня та протягом жовтня-грудня 2021 року.
Призовні комісії почнуть роботу 1 квітня і 1 жовтня 2021 року відповідно. Підготовчі заходи до проведення призову будуть починатися з 1 березня та 1 вересня 2021 року.
Відстрочка надається громадянам, які навчаються:
Крім того, відстрочка від призову на строкову військову службу надається громадянам за сімейними обставинами, для продовження професійної діяльності і за станом здоров'я.
Розгляд питання про призов або надання відстрочки (звільнення) від призову покладається на районні (міські) призовні комісії.
Нагадаємо, в Україні змінили концепцію військового призову.
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