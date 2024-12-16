Призведуть до гормонального збою: лікар назвала таблетки, які всі п'ють без призначення

Самопризначення таблеток з мелатоніну для боротьби з безсонням є дуже поширеним. Лікар розповіла, що це може завдати серйозної шкоди здоров'ю.

РБК-Україна (проект Styler) повідомляє про способи, які допоможуть нормалізувати сон без таблеток.

До чого призведе самопризначення таблеток

За словами ендокринолога Олесі Підмурняк, мелатонін - гормон, який відповідає за регуляцію сну та циркадних ритмів.

Зараз самопризначення таблетованої форми мелатоніну для боротьби з безсонням та стабілізації сну є дуже поширеним.

Однак, як і будь-яке самолікування, це може мати негативні наслідки.

Неправильне дозування

Важливо знати, що мелатонін вважається безпечним у невеликих дозах, але його надлишок може викликати побічні ефекти: сонливість вдень, головний біль, запаморочення або навіть порушення циклу сну.

Порушення природного вироблення гормону

При регулярному вживанні зовнішнього мелатоніну організм може знизити власне вироблення гормону, що ускладнить повернення до нормального сну без препаратів.

Індивідуальні особливості

Не кожному мелатонін підходить. Тому у деяких людей він може викликати тривожність, погіршення настрою або навіть депресивні стани.

Взаємодія з препаратами

Лікар зазначила, що мелатонін може впливати на ефективність ліків, які ви приймаєте. Наприклад, антидепресантів, контрацептивів або препаратів від діабету.

Маскування проблем

Безсоння чи поганий сон можуть бути симптомами серйозних захворювань - депресії, порушення функції щитоподібної залози чи обструктивнго апное сну.

Самопризначення мелатоніну лише приховає симптоми, але не вирішить проблему.

Як позбутися безсоння

Ендокринолог радить дотримуватись гігієни сну: лягайте і прокидайтесь в один і той самий час перед сном та уникайте кофеїну ввечері. Також додайте фізичної активності у свій день або спробуйте медитацію.

Багато лікарів рекомендують слухати музику для сну з легким гіпнозом - від безсоння таке лікування використовується навіть у медичних клініках.

Навіть якщо безсоння є патологією, то музика для сну здатна вилікувати 80% пацієнтів.

Як заснути при безсонні без ліків:

прийняти теплу ванну з додаванням відвару м'яти

випити склянку гарячого молока з медом

не читати книжок, не дивитися телевізор і не користуватися комп'ютером

за 30 хвилин до сну випити трав'яний чай

Те, що ви їсте та п’єте, також може впливати на якість сну. Здорове харчування має багато переваг, але переконайтеся, що ви не їсте багато їжі перед сном.

Це також стосується алкоголю та кофеїну, які можуть вплинути на якість сну. Припиніть вживання кофеїну до середини дня та уникайте алкоголю після обіду.

Коли у вашій кімнаті темно, легше заснути та спати. Використовуйте щільні штори або жалюзі, щоб заблокувати світло, яке може вас розбудити.