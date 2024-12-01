Легко та швидко. Як прокинутися вранці без стресу для організму

Прокинутись зранку буває дуже важко, а для багатьох це стає справжнім випробуванням. Експерт назвав поради, які допоможуть взимку прокинутись легко та без стресу для організму.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на сайт Daily Express .

Як швидко прокидатись вранці

Експерт зі сну Рекс Ісап розповів, коли справа доходить до пробудження в темні зимові місяці, то все залежить від циркадного ритму - це внутрішній біологічний годинник, на який сильно впливає світло.

"Коли ми прокидаємося в черговий темний і похмурий ранок, тіло продовжує виробляти мелатонін - гормон, який змушує відчувати сонливість. Тому не дивно, що багатьом із нас важко встати з ліжка, коли надворі темно", - зазначив експерт.

Щоб протистояти цьому, варто дотримуватись кількох порад.

Одна з найпростіших способів, яку ви можете зробити - це "будильник на світанку". Будильники зі сходом сонця поступово збільшують освітленість у вашій кімнаті, імітуючи природний схід сонця та допомагаючи регулювати циркадний ритм.

Дослідження показують, що вплив яскравого світла вранці підвищує вироблення серотоніну, що покращує настрій і бадьорість, одночасно знижуючи рівень мелатоніну.

Мелодія будильника

Більш м’які звуки можуть зменшити інерцію сну та створити приємніше відчуття під час пробудження.

Можна встановити на будильник звуки природи або тиху музику, які допоможуть прокинутися, а не злякають вас.

"Подумайте про використання будильника, який має поступове збільшення гучності замість різкого звуку, оскільки це також може зробити пробудження менш напруженим" - додав експерт зі сну.

Поставте будильник в кінці кімнаті

Також можна поставити будильник в кінці кімнати, щоб змусити себе фізично встати з ліжка та вимкнути його.

Це може допомогти позбутися звички дрімати. Коли вам потрібно встати і порухатися, це допомагає тілу сигналізувати, що пора прокидатися.

Також бажано триматися якомога далі від будь-якого кофеїну протягом перших 90 хвилин після пробудження.