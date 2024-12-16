Приведут к гормональному сбою: врач назвала таблетки, которые все пьют без назначения

Самоназначение таблеток из мелатонина для борьбы с бессонницей является очень распространенным. Врач рассказала, что это может нанести серьезный вред здоровью.

РБК-Украина (проект Styler) сообщает о способах, которые помогут нормализовать сон без таблеток.

К чему приведет самоназначение таблеток

По словам эндокринолога Олеси Пидмурняк, мелатонин - гормон, который отвечает за регуляцию сна и циркадных ритмов.

Сейчас самоназначение таблетированной формы мелатонина для борьбы с бессонницей и стабилизации сна является очень распространенным.

Однако, как и любое самолечение, это может иметь негативные последствия.

Неправильная дозировка

Важно знать, что мелатонин считается безопасным в небольших дозах, но его избыток может вызвать побочные эффекты: сонливость днем, головную боль, головокружение или даже нарушение цикла сна.

Нарушение естественной выработки гормона

При регулярном употреблении наружного мелатонина организм может снизить собственную выработку гормона, что затруднит возвращение к нормальному сну без препаратов.

Индивидуальные особенности

Не каждому мелатонин подходит. Поэтому у некоторых людей он может вызывать тревожность, ухудшение настроения или даже депрессивные состояния.

Взаимодействие с препаратами

Врач отметила, что мелатонин может влиять на эффективность лекарств, которые вы принимаете. Например, антидепрессантов, контрацептивов или препаратов от диабета.

Маскировка проблем

Бессонница или плохой сон могут быть симптомами серьезных заболеваний - депрессии, нарушения функции щитовидной железы или обструктивного апноэ сна.

Самоназначение мелатонина лишь скроет симптомы, но не решит проблему.

Как избавиться от бессонницы

Эндокринолог советует соблюдать гигиену сна: ложитесь и просыпайтесь в одно и то же время перед сном и избегайте кофеина вечером. Также добавьте физической активности в свой день или попробуйте медитацию.

Многие врачи рекомендуют слушать музыку для сна с легким гипнозом - от бессонницы такое лечение используется даже в медицинских клиниках.

Даже если бессонница является патологией, то музыка для сна способна вылечить 80% пациентов.

Как заснуть при бессоннице без лекарств:

принять теплую ванну с добавлением отвара мяты

выпить стакан горячего молока с медом

не читать книг, не смотреть телевизор и не пользоваться компьютером

за 30 минут до сна выпить травяной чай.

То, что вы едите и пьете, также может влиять на качество сна. Здоровое питание имеет много преимуществ, но убедитесь, что вы не едите много пищи перед сном.

Это также касается алкоголя и кофеина, которые могут повлиять на качество сна. Прекратите употребление кофеина до середины дня и избегайте алкоголя после обеда.

Когда в вашей комнате темно, легче заснуть и спать. Используйте плотные шторы или жалюзи, чтобы заблокировать свет, который может вас разбудить.