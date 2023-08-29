Призведе до втрати виплат. Пенсіонерам нагадали, що обов'язково потрібно зробити для отримання грошей

Виплата пенсій в Україні здійснюється на основі поточних даних, які є в Пенсійному фонді. Тому отримувачі повинні стежити за тим, аби всі документи відповідали дійсності.
Про це нагадали в Головному управлінні ПФУ у Вінницькій області.
"Формування виплатних документів та виплата пенсійних коштів здійснюється саме на підставі дійсних документів, які посвідчують особу та підтверджують громадянство України", - йдеться в повідомленні установи.
Таким чином якщо ви з моменту призначення пенсії з будь-яких причин змінили паспорт (втрата, обмін паспорта тощо), потрібно обов'язково повідомити про це Пенсійний фонд України.
Для внесення актуальних особистих даних до інформаційної бази Пенсійного фонду України, пенсіонери можуть звернутись до Сервісних центрів Головного управління Пенсійного фонду у своїй області особисто чи подати заяву онлайн через вебпортал.
Відповідно до законопроєкту №9453 підставою для припинення виплати пенсії є:
Крім того, враховуючи вихід України з низки угод з країнами СНД, а також з країнами-агресорами - Росією та Білоруссю, проєктом акта передбачається:
Раніше ми розповідали, яку пенсію може отримувати дружина військового.
Читайте також, чи зміняться розміри пенсій у 2024 році.