Приведет к потере выплат. Пенсионерам напомнили, что обязательно нужно сделать для получения денег

Выплата пенсий в Украине производится на основе текущих данных, имеющихся в Пенсионном фонде. Поэтому получатели должны следить за тем, чтобы все документы соответствовали действительности.
Об этом напомнили в Главном управлении ПФУ в Винницкой области.
"Формирование выплатных документов и выплата пенсионных средств осуществляется именно на основании действительных документов, удостоверяющих личность и подтверждающих гражданство Украины", - говорится в сообщении учреждения.
Таким образом, если вы с момента назначения пенсии по любым причинам сменили паспорт (потеря, обмен паспорта и т. п.), нужно обязательно сообщить об этом Пенсионный фонд Украины.
Для внесения актуальных личных данных в информационную базу Пенсионного фонда Украины, пенсионеры могут обратиться в Сервисные центры Главного управления Пенсионного фонда в своей области лично или подать заявление онлайн через вебпортал.
В соответствии с законопроектом №9453 основанием для прекращения выплаты пенсии является:
Кроме того, учитывая выход Украины из ряда соглашений со странами СНГ, а также со странами-агрессорами - Россией и Беларусью, проектом акта предусматривается:
Раньше мы рассказывали, какую пенсию может получать супруга военного.
Читайте также, изменятся ли размеры пенсий в 2024 году.