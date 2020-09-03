Я признаю: актер Михаил Ефремов сделал неожиданное заявление в суде

Актер Михаил Ефремов неожиданно признал свою вину за совершение смертельного ДТП в центре Москвы. Он взял слово перед началом судебного заседания и обратился к судьям.

Михаил Ефремов, который обвиняется в совершении ДТП и смерти человека, признал свою вину. Об этом он сказал судьям во время заседания в четверг, 3 сентября.

"Я признаю свою вину", - сказал актер перед началом судебного заседания. По плану сегодня прокуратура должна запросить срок для обвиняемого, а после этого начнутся прения сторон. Об этом сообщают российские СМИ.

Отмечается, что вина Михаила Ефремова в совершении смертельной аварии уже доказана. На этом настаивает прокурор.

"Удалось достоверно установить хронологию ДТП. Оно произошло на глазах у множества свидетелей. С обеда зашел в бар Улисс, там был более получаса, вместо того, чтобы вызвать такси или услугу трезвого водителя, подсудимый сознательно сел за руль своей машины. Следуя по 4-й полосе, выехал на встречку, не выполнил правила ПДД. Пересек 4-5 полосу, совершил наезд на полосу встречного движения. Не принял своевременных мер для предотвращения ДТП. На Смоленской площади совершил столкновения с ладой, лишил Захарова возможности предотвратить ДТП. В результате полученных травм скончался", - сообщила сторона обвинения на суде.

Стоит отметить, что ранее адвокаты пытались доказать, что в момент совершения ДТП за рулем автомобиля был не Ефремов, а другой человек.

Ранее мы сообщали о том, что Ефремов на суде заявил, что не знает, как наркотики попали в его организм.