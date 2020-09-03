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Я визнаю: актор Михайло Єфремов зробив несподівану заяву в суді

Автор: Анна Шиканова

Актор Михайло Єфремов взяв слово в суді і зробив зізнання

Актор Михайло Єфремов несподівано визнав свою провину за вчинення смертельної ДТП в центрі Москви. Він взяв слово перед початком судового засідання та звернувся до суддів.

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Михайло Єфремов, який звинувачується у скоєнні ДТП і смерті людини, визнав свою провину. Про це він сказав суддям під час засідання в четвер, 3 вересня.

"Я визнаю свою провину", - сказав актор перед початком судового засідання. За планом сьогодні прокуратура повинна запросити термін для обвинуваченого, а після цього почнуться дебати сторін. Про це повідомляють російські ЗМІ.

Наголошується, що вина Михайла Єфремова у скоєнні смертельної аварії вже доведена. На цьому наполягає прокурор.

"Вдалося правдиво встановити хронологію ДТП. Вона відбулася на очах у безлічі свідків. З обіду зайшов у бар Улісс, там був більш пів години, замість того, щоб викликати таксі або послугу тверезого водія, підсудний свідомо сів за кермо своєї машини. Слідуючи по 4-й смузі, виїхав на зустрічну смугу, не виконав правила ПДР. Перетнув 4-5 смугу, скоїв наїзд на смугу зустрічного руху. Не вжив своєчасних заходів для запобігання ДТП. На Смоленській площі скоїв зіткнення з ладою, позбавив Захарова можливості запобігти ДТП. В результаті отриманих травм помер", - повідомила сторона обвинувачення на суді.

Варто відзначити, що раніше адвокати намагалися довести, що в момент вчинення ДТП за кермом автомобіля був не Єфремов, а інша людина.

Раніше ми повідомляли про те, що Єфремов на суді заявив, що не знає, як наркотики потрапили в його організм.

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