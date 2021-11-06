Эти признаки быстро вам сообщат о тромбозе: когда нужно срочно бежать к врачу

Как отмечают медики, образование сгустков крови – это нормальный и естественный процесс в организме. Опасным этот процесс становится в том случае, когда сгустки не растворяются сами по себе. Они могут попадать в разные части тела и приносить вред.

Например, опасным может стать сгусток крови в одной из глубоких вен вашего тела – в ногах или руках. Такой сгусток проявляется отеком, болью, болезненностью в конечности.

Могут быть спазмы, красноватые или голубоватые изменения цвета кожи. Сама конечность становится более теплой на ощупь. Также признаки могут быть похожими на растяжение мышцы.

Сгустки крови формируются у многих людей, но чаще всего им подвержены люди старше 65 лет. Если отмечается один или несколько признаков сразу – это повод обратиться к врачу немедленно.

Особенно важно обращать внимание на такие симптомы тем, у кого в семье ранее были уже проблемы с венами или диагностировали тромбоз.

Такие симптомы опасны, так как могут привести к тромбоэмболии легочной артерии – сгустки крови в венах отрываются и через кровоток устремляются в другие органы, в том числе и в легкие.

Артериальные сгустки могут проникнуть в головной мозг и вызвать инсульт. А сгустки в сердечных артериях – сердечный приступ.