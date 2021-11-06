Ці ознаки швидко вам повідомлять про тромбоз: коли потрібно терміново бігти до лікаря

Як відзначають медики, утворення згустків крові - це нормальний і природний процес в організмі. Небезпечним цей процес стає в тому випадку, коли згустки не розчиняються самі по собі. Вони можуть потрапляти в різні частини тіла і приносити шкоду.

Наприклад, небезпечним може стати згусток крові в одній з глибоких вен вашого тіла – в ногах або руках. Такий згусток проявляється набряком, болем, болючістю в кінцівках.

Можуть бути спазми, червонуваті або блакитні зміни кольору шкіри. Сама кінцівка стає більш теплою на дотик. Також ознаки можуть бути схожими на розтягнення м'язів.

Згустки крові формуються у багатьох людей, але найчастіше до них схильні люди старше 65 років. Якщо відзначається одна або кілька ознак відразу – це привід звернутися до лікаря негайно.

Особливо важливо звертати увагу на такі симптоми тим, у кого в сім'ї раніше були вже проблеми з венами або діагностували тромбоз.

Такі симптоми небезпечні, через те, що можуть привести до тромбоемболії легеневої артерії – згустки крові в венах відриваються і через кровотік спрямовуються в інші органи, в тому числі й в легені.

Артеріальні згустки можуть проникнути в головний мозок і викликати інсульт. А згустки в серцевих артеріях - серцевий напад.