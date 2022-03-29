Приютили переселенцев - получите деньги: что нужно для компенсации (инструкция)

Украинцы, которые приютили у себя дома внутренне перемещенных лиц из Харькова, Мариуполя, Чернигова и других городов, могут получить денежную компенсацию от государства. Ее можно потратить в частности на оплату коммунальных услуг.
Подробная инструкция о том, как получить компенсацию за приют переселенцев - в нашем материале ниже.
Заметим, что компенсация на коммунальные услуги достигает 450 гривен в месяц за каждого размещенного (независимо от возраста).
Для того, чтобы ее получить, нужно выполнить несколько пунктов.
Прежде всего подайте заявление о готовности принять у себя переселенцев в орган местного самоуправления по месту жительства или через сайт социальной инициативы Прихисток.
При поселении переселенцев сразу подайте соответствующее заявление в орган местного самоуправления.
До пятого числа каждого месяца вы должны информировать местное самоуправление о количестве дней и переселенцев, которые проживали у вас.
Также данную процедуру можно выполнить через Дію.
Компенсация будет начислена до 20 числа месяца, за который вы подадите заявку.
Добавим также, что каждому переселенцу в Украине государство будет выплачивать ежемесячно помощь в размере двух тысяч гривен.
Родителям каждого ребенка, переехавшего в более безопасные регионы, будет ежемесячно выплачиваться по три тысячи гривен.
Также три тысячи гривен ежемесячно будут получать люди с инвалидностью.
К тому же каждый работодатель получит 6500 гривен ежемесячно на оплату труда наемного вынужденного переселенца.
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