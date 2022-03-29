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Приютили переселенцев - получите деньги: что нужно для компенсации (инструкция)

За приют переселенцев можно получить деньги от государства (фото: РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Войналович

Украинцы, которые приютили у себя дома внутренне перемещенных лиц из Харькова, Мариуполя, Чернигова и других городов, могут получить денежную компенсацию от государства. Ее можно потратить в частности на оплату коммунальных услуг.

Подробная инструкция о том, как получить компенсацию за приют переселенцев - в нашем материале ниже.

Как получить компенсацию за приют переселенцев

Заметим, что компенсация на коммунальные услуги достигает 450 гривен в месяц за каждого размещенного (независимо от возраста).

Для того, чтобы ее получить, нужно выполнить несколько пунктов.

Прежде всего подайте заявление о готовности принять у себя переселенцев в орган местного самоуправления по месту жительства или через сайт социальной инициативы Прихисток.

При поселении переселенцев сразу подайте соответствующее заявление в орган местного самоуправления.

До пятого числа каждого месяца вы должны информировать местное самоуправление о количестве дней и переселенцев, которые проживали у вас.

Также данную процедуру можно выполнить через Дію.

Компенсация будет начислена до 20 числа месяца, за который вы подадите заявку.

Какая помощь оказывается переселенцам

Добавим также, что каждому переселенцу в Украине государство будет выплачивать ежемесячно помощь в размере двух тысяч гривен.

Родителям каждого ребенка, переехавшего в более безопасные регионы, будет ежемесячно выплачиваться по три тысячи гривен.

Также три тысячи гривен ежемесячно будут получать люди с инвалидностью.

К тому же каждый работодатель получит 6500 гривен ежемесячно на оплату труда наемного вынужденного переселенца.

Читайте также о том, как бесплатно получить более 50 лекарственных средств.

Ранее мы писали о странах, оказывающих помощь вынужденным переселенцам из Украины.

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