Прихистили переселенців - отримайте гроші: що потрібно для компенсації (інструкція)

Як отримати компенсацію за прихисток переселенців

Зауважимо, що компенсація на комунальні послуги сягає 450 гривень на місяць за кожну розміщену особу (незалежно від віку).

Для того, аби її отримати, потрібно виконати кілька пунктів.

Перш за все подайте заяву про готовність прийняти у себе переселенців до органу місцевого самоврядування за місцем проживання або через сайт соціальної ініціативи Прихисток.

При поселенні переселенців відразу подайте відповідну заяву до органу місцевого самоврядування.

До п‘ятого числа кожного місяця ви маєте інформувати місцеве самоврядування про кількість днів та переселенців, які проживали у вас.

Також дану процедуру можна виконати через Дію.

Компенсація буде нарахована до 20 числа місяця, за який ви подасте заявку.

Яка допомога надається переселенцям

Додамо також, що кожному переселенцю в Україні держава виплачуватиме щомісяця допомогу в розмірі двох тисяч гривень.

Батькам кожної дитини, яка переїхала до більш безпечних регіонів, буде щомісячно виплачуватися по три тисячі гривень.

Також три тисячі гривень щомісячно отримуватимуть особи з інвалідністю.

До того ж кожен роботодавець отримає 6500 гривень щомісячно на оплату праці найманого вимушеного переселенця.