"Прийшов молитися": Усика помітили на богослужінні у Києво-Печерській лаврі (фото)
Боксера Олександра Усика помітили на ранковій службі в Києво-Печерській лаврі. При цьому від коментарів для журналістів спортсмен відмовився.
Про це повідомляють різноманітні Telegram-канали.
Що Усик робить у Києво-Печерській лаврі
Відомо, що журналісти, помітивши боксера на території Києво-Печерської лаври в "останній день УПЦ МП", попросили його прокоментувати свій візит.
Втім Олександр відмовився від спілкування, заявивши, що "прийшов молитися, а не коментувати".
Очевидці стверджують, що боксер помолився і покинув храм, не залишившись з вірянами, які прийшли "захищати" УПЦ МП.
Усик відмовився від коментарів для журналістів (фото: Telegram/Труха)
Додамо, що Усик має репутацію віруючої людини. У січні цього року чемпіон світу з боксу під час прямого ефіру на своїй сторінці в Instagram заявив, що залишається вірним УПЦ МП з митрополитом Онуфрієм.
Разом з тим боксер сказав що хоче, аби церква очистилася від негідників - тих, хто виконує вказівки Росії.
Варто нагадати також, що у 2018 році Усик заявляв, що "готовий захищати лавру, якщо на неї нападуть радикали".
Зауважимо, що 29 березня так звана Українська православна церква (Московського патріархату) має залишити територію Києво-Печерської лаври.
Ієрархи заявляли, що не встигнуть до вказаного терміну, але вже почали вивозити своє майно.
Раніше ми детально розповідали про виселення УПЦ МП із Київсько-Печерської лаври.
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