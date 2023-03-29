"Прийшов молитися": Усика помітили на богослужінні у Києво-Печерській лаврі (фото)

Боксера Олександра Усика помітили на ранковій службі в Києво-Печерській лаврі. При цьому від коментарів для журналістів спортсмен відмовився.

Про це повідомляють різноманітні Telegram-канали.

Що Усик робить у Києво-Печерській лаврі

Відомо, що журналісти, помітивши боксера на території Києво-Печерської лаври в "останній день УПЦ МП", попросили його прокоментувати свій візит.

Втім Олександр відмовився від спілкування, заявивши, що "прийшов молитися, а не коментувати".

Очевидці стверджують, що боксер помолився і покинув храм, не залишившись з вірянами, які прийшли "захищати" УПЦ МП.

Усик відмовився від коментарів для журналістів (фото: Telegram/Труха)

Додамо, що Усик має репутацію віруючої людини. У січні цього року чемпіон світу з боксу під час прямого ефіру на своїй сторінці в Instagram заявив, що залишається вірним УПЦ МП з митрополитом Онуфрієм.

Разом з тим боксер сказав що хоче, аби церква очистилася від негідників - тих, хто виконує вказівки Росії.

Варто нагадати також, що у 2018 році Усик заявляв, що "готовий захищати лавру, якщо на неї нападуть радикали".

Зауважимо, що 29 березня так звана Українська православна церква (Московського патріархату) має залишити територію Києво-Печерської лаври.

Ієрархи заявляли, що не встигнуть до вказаного терміну, але вже почали вивозити своє майно.