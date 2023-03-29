"Пришел молиться": Усика заметили на богослужении в Киево-Печерской лавре (фото)
Боксера Александра Усика заметили на утренней службе в Киево-Печерской лавре. При этом от комментариев для журналистов спортсмен отказался.
Об этом сообщают всевозможные Telegram-каналы.
Что Усик делает в Киево-Печерской Лавре
Известно, что журналисты, заметив боксера на территории Киево-Печерской лавры в "последний день УПЦ МП", попросили его прокомментировать свой визит.
Впрочем, Александр отказался от общения, заявив, что "пришел молиться, а не комментировать".
Очевидцы утверждают, что боксер помолился и покинул храм, не оставшись с верующими, которые пришли "защищать" УПЦ МП.
Усик отказался от комментариев для журналистов (фото: Telegram/Труха)
Добавим, что у Усика репутация верующего человека. В январе этого года чемпион мира по боксу во время прямого эфира на своей странице в Instagram заявил, что остается верным УПЦ МП с митрополитом Онуфрием.
Вместе с тем боксер сказал, что хочет, чтобы церковь очистилась от негодяев - тех, кто выполняет указания России.
Следует напомнить также, что в 2018 году Усик заявлял, что "готов защищать лавру, если на нее нападут радикалы".
Отметим, что 29 марта так называемая Украинская православная церковь (Московский патриархат) должна покинуть территорию Киево-Печерской лавры.
Иерархи заявляли, что не успеют в указанный срок, но уже начали вывозить свое имущество.
Ранее мы подробно рассказывали о выселении УПЦ МП из Киевско-Печерской лавры.
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