Як правильно збирати насіння овочів у серпні: поради досвідчених городників

Щоб зібрати багатий врожай наступного року, його треба спочатку посадити навесні. А для цього потрібно зібрати вже зараз відбірне насіння з найкращих зразків рослин. Як правильно збирати насіння з помідорів, огірків, перцю та бобових?

РБК-Україна (проект Styler) підготувала інструкцію для городників, які зможуть вже у серпні зібрати багато насіння на посадку наступного року.

Попередня підготовка

Для вирощування розсади або посіву насіння безпосередньо в ґрунт важливо вибирати певні сорти, а не гібриди. Потомство гібридів часто не зберігає необхідних якостей овочів.

Для "насіннєвих" овочів варто відвести окрему ділянку, ізольовану від інших грядок дистанційно або за допомогою огорож чи зелених насаджень. Це допоможе уникнути перехресного запилення родинних культур, що впливає на якість насіння.

Для збору плодів на насіння потрібно вибирати тільки ті, які досягли біологічної зрілості або наближаються до неї.

Збір насіння помідорів

Заздалегідь виберіть кілька томатів зі здорового і міцного куща та позначте їх. Зривати можна плоди, які досягли біологічної зрілості або близькі до неї. У такому випадку проводиться дозрівання в приміщенні.

Насіння збираються з розрізаних плодів разом з м’якоттю. Помістіть м’якоть з насінням у тарілку або миску та залиште для бродіння. Залежно від температури в приміщенні, цей процес займе 2-4 дні, після чого промийте м’якоть, відокремте насіння та висушіть їх.

Найкраще насіння збирають з найкращих зразків овочів (фото: Freepik.com)

Збір насіння перцю

Важливо не перетримувати перець: бажано, щоб він дозрів до біологічної зрілості, але не перезрів. Найкраще, якщо насіння буде взяте з плода, що росте на гілці першого порядку.

Зірваний перець залиште в приміщенні на кілька днів для дозрівання, потім виріжте хвостик разом з насіннєвою частиною. Відокремте насіння, зібравши його на тарілку або аркуш паперу, і ретельно висушіть.

Після завершення сушіння перетріть його між пальцями, щоб відокремити насіння одне від одного, і уберіть на зберігання.

Збір насіння бобових

Для збору насіння підходять стручки з міцних і розвинених рослин. Вибрані насіннєві екземпляри спробуйте навпомацки пальцями, щоб переконатися, що вони добре наповнені бобами.

Незалежно від особливостей збору, потрібно ретельно висушити стручки, а потім діставати з середини боби для насіння.

Збір насіння бобових - одна з найпростіших справ (фото: Freepik.com)

Збір насіння огірків

Для збору насіння потрібно вибрати 1-2 огірки, що ростуть у нижній частині рослини, та залишити їх до повного дозрівання.

У огірків, що досягли біологічної зрілості, шкірка стає щільною, жорсткою, набуває жовтуватого, бурого або коричневого кольору та покривається дрібною сіткою.

Після дозрівання огірок розріжте вздовж навпіл і виберіть насіння разом з м’якоттю. Помістіть м’якоть у широку місткість на 3-4 дні, поки не перебродить. Після цього насіння легко відокремлюється від м’якоті: промийте його і ретельно висушіть.