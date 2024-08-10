Как правильно собирать семена овощей в августе: советы опытных огородников

Чтобы собрать богатый урожай в следующем году, его нужно сначала посадить весной. А для этого нужно собрать уже сейчас отборные семена из лучших образцов растений. Как правильно собирать семена из помидоров, огурцов, перца и бобовых?

РБК-Украина (проект Styler) подготовила инструкцию для огородников, которые смогут уже в августе собрать много семян на посадку в следующем году.

Предварительная подготовка

Для выращивания рассады или посева семян непосредственно в почву важно выбирать определенные сорта, а не гибриды. Потомство гибридов часто не сохраняет необходимых качеств овощей.

Для "семенных" овощей следует отвести отдельный участок, изолированный от других грядок дистанционно или с помощью заборов или зеленых насаждений. Это поможет избежать перекрестного опыления семейных культур, что влияет на качество семян.

Для сбора плодов на семена нужно выбирать только те, которые достигли биологической зрелости или приближаются к ней.

Сбор семян помидоров

Заранее выберите несколько томатов с здорового и крепкого куста и отметьте их. Срывать можно плоды, достигшие биологической зрелости или близкие к ней. В таком случае производится созревание в помещении.

Семена собираются из разрезанных плодов вместе с мякотью. Поместите мякоть с семенами в тарелку или миску и оставьте для брожения. В зависимости от температуры в помещении этот процесс займет 2-4 дня, после чего промойте мякоть, отделите семена и высушите их.

Лучшие семена собирают из лучших образцов овощей (фото: Freepik.com)

Сбор семян перца

Важно не передерживать перец: желательно, чтобы он созрел до биологической зрелости, но не перезрел. Лучше всего, если семена будут взяты из плода, растущего на ветке первого порядка.

Сорванный перец оставьте в помещении на несколько дней для созревания, затем вырежьте хвостик вместе с семенной частью. Отделите семена, собрав их на тарелку или лист бумаги, и тщательно высушите.

После сушки перетрите его между пальцами, чтобы отделить семена друг от друга, и уберите на хранение.

Сбор семян бобовых

Для сбора семян подходят стручки из крепких и развитых растений. Выбранные семенные экземпляры попробуйте наощупь пальцами, чтобы убедиться, что они хорошо наполнены бобами.

Независимо от особенностей сбора, нужно тщательно высушить стручки, а затем доставать изнутри бобы для семян.

Сбор семян бобовых - одно из самых простых дел (фото: Freepik.com)

Сбор семян огурцов

Для сбора семян нужно выбрать 1-2 огурца, произрастающих в нижней части растения, и оставить их до полного созревания.

У огурцов, достигших биологической зрелости, кожура становится плотной, жесткой, приобретает желтоватый, бурый или коричневый цвет и покрывается мелкой сеткой.

После созревания огурец разрежьте пополам и выберите семена вместе с мякотью. Поместите мякоть в широкую емкость на 3-4 дня, пока не перебродите. После этого семена легко отделяются от мякоти: промойте их и тщательно высушите.