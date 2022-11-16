Прийшла на могилу до чоловіка: російська ракета вбила жінку під Києвом

15 листопада росіяни завдали масштабного ракетного удару по всій Україні. На Київщині загинула 69-річна мешканка села Плесецьке. Вона прийшла на могилу до чоловіка під час ракетного обстрілу.

Про це повідомив голова поліції Київської області Андрій Нєбитов.

Деталі смерті українки

Літня українка зазнала смертельного поранення уламками російської ракети, коли прийшла на могилу чоловіка на цвинтарі. Тіло загиблої знайшли біля його могили.

"Висловлюю співчуття близьким загиблої. Ще раз наголошую, що під час повітряної тривоги потрібно перебувати в укриттях!" - Написав Нєбитов.

Російська ракета позбавила життя українку (фото: Андрій Нєбитов/Telegram)

Ракета потрапила в будинок Київської області

Також 15 російська ракета потрапила до приватного будинку на Київщині.

"Ворожа ракета потрапила до будинку мирних жителів одного з районів. Пошкоджено дах, зруйновано частину перекриття", - повідомляли в поліції.