Пришла на могилу к мужу: российская ракета убила женщину под Киевом

15 ноября россияне нанесли масштабный ракетный удар по всей Украине. В Киевской области погибла 69-летняя жительница села Плесецкое. Она пришла на могилу к мужу во время ракетного обстрела.

Об этом сообщил глава полиции Киевской области Андрей Небитов.

Детали смерти украинки

Пожилая украинка получила смертельное ранение обломками российской ракеты, когда пришла на могилу супруга на кладбище. Тело погибшей нашли возле его могилы.

"Выражаю соболезнования близким погибшей. Еще раз подчеркиваю, что во время воздушной тревоги нужно находиться в укрытиях!" – написал Небитов.

Российская ракета лишила жизни украинку (фото: Андрей Небитов/Telegram)

Ракета попала в дом в Киевской области

Также 15 российская ракета попала в частный дом в Киевской области.

"Вражеская ракета попала в дом мирных жителей одного из районов. Повреждена крыша, разрушена часть перекрытия", - сообщали в полиции.