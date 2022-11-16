ЗСУ показали, як збили вночі російську крилату ракету (відео)

Українська ППО добре відпрацювала 15 листопада під час масованого ракетного обстрілу з боку Росії. Відео збиття однієї з ворожих ракет опублікували військові.

Про це повідомляє РБК-Україна з посилання на телеграм-канал Повітряних сил ЗСУ.

"Працює ППО! С-300 Повітряних Сил ЗС України збиває ворожу крилату ракету!" – йдеться на підписі до відео. При цьому не вказано, у якому саме регіоні відбулося збиття ворожої "крилатої" зброї.

Нагадаємо, як раніше повідомляли у Повітряних силах ЗСУ, за вчора українським військовим вдалося збити 73 ракети, а також 10 дронів-камікадзе "Шахед" та один безпілотник "Орлан".

Загалом за вівторок, 15 листопада, ворог випустив по Україні до 100 ракет, що стало наймасовішою атакою з часу повномасштабного вторгнення Росії в Україну.

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