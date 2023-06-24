Не приймайте просто так! Чим небезпечний безконтрольний прийом калію йодиду

Навіщо пити калій йодиду під час викидів радіації

При аваріях на ядерних об'єктах може виділятися радіоактивний йод. При надходженні в організм він вибірково накопичується в щитоподібній залозі та спричиняє її опромінення й ураження.

Це підвищує ризик раку щитоподібної залози у немовлят, дітей та молодих людей через багато років після дії радіації. Єдиний препарат для ефективного запобігання радіаційному ураженню щитоподібної залози містить калій йодид.

Коли людина приймає потрібну кількість йодиду калію в потрібний час, це може допомогти заблокувати щитоподібну залозу від поглинання І-131: вона поглинає калій йодид, і немає місця для радіоактивних речовин.

Однак, калій йодид корисний лише в окремих ситуаціях, у конкретних дозах і для певних груп людей. Тож приймати його "про всяк випадок" не можна, адже він може зашкодити здоров'ю.

Як виявити передозування калій йодидом

До побічних ефектів неконтрольованого прийому стабільного йоду відносять:

висипання на шкірі

запалення слинних залоз із набряком та болем, частковою втратою смаку та сухістю у роті

шлунково-кишкові розлади (нудота, діарея)

серйозні алергічні реакції (лихоманка та болі в суглобах, набряк частин тіла (обличчя, губ, язика, горла, рук або ніг), проблеми з диханням, говорінням або ковтанням; хрипи або задишку)

розлади серцево-судинної системи (порушення серцевого ритму, тахікардія, фібриляція передсердь)

розлади нервової системи (збудження, тремтіння, тремор рук)

зоб - збільшення розмірів щитоподібної залози

втрата маси тіла

гіперфункція щитоподібної залози

зниження функції щитоподібної залози, небезпечний зниженням частоти пульсу, артеріального тиску

Крім усього вище перерахованого, існує навіть ризик смерті.

Не вживайте калій йодид, якщо не отримали відповідної вказівки від органів охорони здоров'я чи ДСНС.