Не принимайте просто так! Чем опасен бесконтрольный прием калия йодида

Недавно стали появляться сообщения о риске взрыва россиянами Запорожской АЭС. В связи с этим украинцы массово скупают таблетки калий йодида. Однако употреблять их бесконтрольно не стоит.
Чем это может быть вредно, рассказали на сайте Минздрава.
При авариях на ядерных объектах может выделяться радиоактивный йод. При поступлении в организм он избирательно накапливается в щитовидной железе и приводит к ее облучению и поражению.
Это повышает риск рака щитовидной железы у младенцев, детей и молодых людей много лет спустя после действия радиации. Единственный препарат для эффективного предотвращения радиационного поражения щитовидной железы содержит калий йодид.
Когда человек принимает нужное количество калий йодида в нужное время, это может помочь заблокировать щитовидную железу от поглощения I-131: он поглощает калий йодид, и нет места для радиоактивных веществ.
Однако калий йодид полезный только в отдельных ситуациях, в конкретных дозах и для определенных групп людей. Так что принимать его "на всякий случай" нельзя, ведь он может навредить здоровью.
К побочным эффектам неконтролируемого приема стабильного йода относят:
Помимо всего вышеперечисленного существует даже риск смерти.
Не употребляйте калий йодид, если не получили соответствующего указания от органов здравоохранения или ГСЧС.
Ранее мы подробно рассказали, сколько стоит йодид калий в аптеках и где его можно приобрести.