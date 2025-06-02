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Не приймайте душ одразу після їжі: ось чим це загрожує здоров'ю

Понеділок 02 червня 2025 13:11
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Не приймайте душ одразу після їжі: ось чим це загрожує здоров'ю Чому не можна приймати душ одразу після їжі (фото: Freepik)
Автор: Тетяна Самарук

Багато хто звик після ситного обіду чи вечері йти одразу у ванну, щоб освіжитися під душем. Така звичка здається цілком невинною, але прийом душу одразу після їжі може нашкодити травленню.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Instagram-сторінку іспанського лікаря та експерта з мікробіоти Сари Марін Бербелл.

Чому шкідливо приймати душ одразу після їжі

За словами експерта, після їжі кров надходить до шлунка, щоб допомогти перетравити всю їжу.

Травній системі потрібно багато енергії для функціонування, але якщо ви приймаєте душ, організм "надсилає" кров до шкіри, щоб розширити кровоносні судини та допомогти регулювати температуру, і переносить весь пріоритет у шлунку, що призводить до повільного травлення, печії, тяжкості у шлунку та навіть запаморочення.

Це відбувається тому, що організм намагається регулювати свою температуру. Тому наступного разу, коли ви будете їсти велику порцію їжі, особливо зараз влітку, зачекайте від 30 до 60 хвилин, перш ніж прийняти душ.

Дослідження Гарвардського університету за 2022 рік показало, що здуття живота внаслідок надлишку газів може виникнути, якщо ви ковтаєте забагато повітря під час їжі. Якщо ви їсте занадто швидко або забагато, або навіть розмовляєте під час їжі, це може призвести до непотрібного накопичення газів, що призведе до дискомфорту в животі.

Звернення більшої уваги на те, що ви їсте, та вживання великої кількості води, може допомогти позбутися здуття живота.

Що ще не можна робити після їжі

Курити

Після їжі кров активно циркулює в травному тракті, і токсини з сигарет засвоюються ще швидше. Тому зростає ризик шлунково-кишкових захворювань, виразки, раку.

Пити чай або каву

Чай містить таніни, які перешкоджають засвоєнню заліза та інших мікроелементів. Тоді як кава може підвищити кислотність шлунка, викликаючи печію або дискомфорт.

Лягати спати або відпочивати лежачи

Якщо це зробити після їжі, то може викликати рефлюкс (закидання кислоти в стравохід), печію та здуття. В результаті погіршується травлення та збільшується ризик ожиріння.

Пити холодну воду або крижані напої

Це може спричинити звуження судин шлунка, що уповільнює травлення. Особливо не рекомендується людям із чутливим шлунком.

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Цей матеріал призначений для загальноосвітніх цілей і його не слід використовувати для постановки медичних діагнозів чи самолікування. Наша мета - надати читачам точну інформацію про симптоми, причини і методи виявлення захворювань. РБК-Україна не несе відповідальність за будь-які діагнози, які можуть бути поставлені читачами на основі матеріалів з цього ресурсу. Ми рекомендуємо не займатися самолікуванням, і у разі будь-яких занепокоєнь стосовно здоров'я звернутися до лікаря.

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