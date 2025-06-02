Не принимайте душ сразу после еды: вот чем это грозит здоровью

Многие привыкли после сытного обеда или ужина идти сразу в ванную, чтобы освежиться под душем. Такая привычка кажется вполне безобидной, но прием душа сразу после еды может навредить пищеварению.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram -страницу испанского врача и эксперта по микробиоте Сары Марин Бербелл.

Почему вредно принимать душ сразу после еды

По словам эксперта, после еды кровь поступает в желудок, чтобы помочь переварить всю пищу.

Пищеварительной системе нужно много энергии для функционирования, но если вы принимаете душ, организм "посылает" кровь к коже, чтобы расширить кровеносные сосуды и помочь регулировать температуру, и переносит весь приоритет в желудок, что приводит к медленному пищеварению, изжоге, тяжести в желудке и даже головокружению .

Это происходит потому, что организм пытается регулировать свою температуру. Поэтому в следующий раз, когда вы будете есть большую порцию пищи, особенно сейчас летом, подождите от 30 до 60 минут, прежде чем принять душ.

Исследование Гарвардского университета за 2022 год показало, что вздутие живота вследствие избытка газов может возникнуть, если вы глотаете слишком много воздуха во время еды. Если вы едите слишком быстро или много, или даже разговариваете во время еды, это может привести к ненужному накоплению газов, что приведет к дискомфорту в животе.

Обращение большего внимания на то, что вы едите, и употребление большого количества воды может помочь избавиться от вздутия живота.

Что еще нельзя делать после еды

Курить

После еды кровь активно циркулирует в пищеварительном тракте, и токсины из сигарет усваиваются еще быстрее. Поэтому возрастает риск желудочно-кишечных заболеваний, язвы, рака.

Пить чай или кофе

Чай содержит танины, которые препятствуют усвоению железа и других микроэлементов. Тогда как кофе может повысить кислотность желудка, вызывая изжогу или дискомфорт.

Ложиться спать или отдыхать лежа

Если это сделать после еды, то может вызвать рефлюкс (заброс кислоты в пищевод), изжогу и вздутие. В результате ухудшается пищеварение и увеличивается риск ожирения.

Пить холодную воду или ледяные напитки

Это может вызвать сужение сосудов желудка, что замедляет пищеварение. Особенно не рекомендуется людям с чувствительным желудком.