Приймати вітамін Д натщесерце безглуздо. І ось чому

Для чого потрібний вітамін Д

Вітамін Д надзвичайно важливий для організму та виконує безліч важливих функцій, у тому числі:

необхідний для правильного всмоктування кальцію із травного тракту,

допомагає підтримувати здоров'я кісток та зубів, оскільки підтримує мінералізацію,

впливає на функціонування м'язів, що має вирішальне значення для підтримки м'язової сили та стабільності,

відіграє важливу роль у регуляції функцій імунної системи, тому дефіцит вітаміну Д призводить до підвищеного ризику інфекцій та аутоімунних захворювань.

Вітамін Д може синтезуватися у шкірі під впливом сонячної радіації. Але восени та взимку сонця мало і сонячних променів не вистачає.

У період з жовтня по березень лікарі рекомендують отримувати вітамін Д з їжею (риба, така як вугор, лосось, тріска, оселедець, скумбрія, гриби, яєчні жовтки, коров'яче молоко та жовтий сир) або доповнювати препаратами.

Чому не можна приймати вітамін Д натщесерце

"Вітамін Д розчиняється в жирах, тому він найкраще засвоюється і перетворюється на активний вітамін Д (у форму, яку організм може використовувати) при прийомі з їжею, що містить жир. Якщо в кишечнику разом з вітаміном Д немає їжі, що містить жир, організм не здатний її переробити, і більша частина вітаміну пройде через травну систему і просто виведеться з організму. Тож користі буде мало", - пояснює доктор Джошуа Берковіц.

На думку експерта, найкращими жирними продуктами, що підтримують розщеплення вітаміну Д в організмі, є вершкове масло, жирна риба, сир і м'ясо. Ще краще, коли ми їмо продукти, що містять одночасно жири та природний вітамін Д. До них відносяться: риб'ячий жир, жирна риба, така як форель, лосось та оселедець, а також скумбрія, вершкове масло та яєчні жовтки.

Як вже згадувалося, гриби є гарним джерелом вітаміну Д. Однак найкраще готувати їх з невеликою кількістю рослинної або вершкового масла, щоб отримати жир, необхідний для засвоєння вітаміну D з їжі.