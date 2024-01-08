Чудово захистять організм! Ось які вітаміни потрібно приймати в січні

У січні організм людини особливо потребує підтримки. Після святкових застіль потрібно відновитися, адже віруси так і шукають найвразливіший момент, щоб "атакувати". Захистити організм допоможуть деякі вітаміни.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Instagram Zdorovishi razom.

Які вітаміни приймати в січні

Експерти кажуть, для того, щоб додатково захиститися, можна збагатити організм вітамінами, корисними для імунітету.

Вітамін C

Славиться своїми антиоксидантними властивостями та здатністю підсилювати вироблення антитіл. Саме в січні у період епідемії грипу та застуди, він є особливо актуальним.

Вітамін A

Такий вітамін відіграє ключову роль у підтримці здоров’я слизових оболонок, які є першою лінією захисту від бактерій та вірусів.

Вітамін D

У зимовий період усі мають обмежений доступ до сонячного світла, тому може виникнути дефіцит вітаміну D. А він відіграє важливу роль у зміцненні імунної відповіді. Однак, саме цей вітамін має як протизапальні, так і імунорегуляторні властивості.

Вітаміни групи B

Вони відіграють важливу роль у підтримці енергії та загального здоров’я. Зокрема, вітамін B6 покращує імунітет та бере участь у виробленні антитіл.

Вітамін E

Це ще один потужний антиоксидант, який допомагає захищати клітини від шкідливого впливу вільних радикалів.

За чим потрібно слідкувати

Фахівці зазначають, що важливо слідкувати за своїм раціоном, аби отримувати достатню кількість вітамінів, які зможуть активізувати захисні властивості організму.

Необхідно споживати більше натуральних продуктів та забезпечити собі різноманітне харчування.

Коли пити вітаміни

Найкращий час для прийому вітамінів - це час, коли організм засвоює їх максимально. Прийом харчових добавок вночі не є хорошою практикою, оскільки травлення та метаболізм сповільнюються, коли ви спите. Це означає, що коли ви приймаєте вітаміни на ніч, вони не засвоюються так ефективно, як вдень.

Час залежить від типу вітаміну, який ви приймаєте. Деякі вітаміни варто приймати вранці для максимального засвоєння. Інші, особливо ті, що сприяють розслабленню, краще приймати перед сном.