Принимать витамин Д натощак бессмысленно. И вот почему

Прием витамина Д натощак не опасен, но так делать не стоит. Он просто не будет усваиваться и никакой пользы вашему здоровью не принесет.
Как правильно принимать витамин Д, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Wprost.
Витамин Д чрезвычайно важен для организма и выполняет множество важных функций, в том числе:
Витамин Д может синтезироваться в коже под воздействием солнечной радиации. Но осенью и зимой солнца мало и солнечных лучей не хватает.
В период с октября по март врачи рекомендуют получать витамин Д с пищей (рыба, такая как угорь, лосось, треска, сельдь, скумбрия, грибы, яичные желтки, коровье молоко и желтый сыр) или дополнять препаратами.
"Витамин Д растворяется в жирах, поэтому он лучше всего усваивается и превращается в активный витамин Д (в форму, которую организм может использовать) при приеме с пищей, содержащей жир. Если в кишечнике вместе с витамином Д нет жиросодержащей пищи, организм не способен ее переработать, и большая часть витамина пройдет через пищеварительную систему и просто выведется из организма. Так что пользы будет мало", - объясняет доктор Джошуа Берковиц.
По мнению эксперта, лучшими жирными продуктами, поддерживающими расщепление витамина Д в организме, являются: сливочное масло, жирная рыба, сыр и мясо. Еще лучше, когда мы едим продукты, содержащие одновременно жиры и природный витамин Д. К ним относятся: рыбий жир, жирная рыба, такая как форель, лосось и сельдь, а также скумбрия, сливочное масло и яичные желтки.
Как уже упоминалось, грибы являются хорошим источником витамина Д. Однако лучше всего готовить их с небольшим количеством растительного или сливочного масла, чтобы получить жир, необходимый для усвоения витамина D из еды.
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