Приймаєте вітаміни, але волосся продовжує випадати? Названо 14 неочікуваних причин

Причини випадіння волосся

Трихолог Юлія Дудій розповіла, що часто після здачі необхідних аналізів та прийомів вітамінів волосся все одно продовжує випадати. Це може виникнути через такі причини:

зловживання вітаміном А - надлишок в організмі може викликати випадіння волосся, оскільки він впливає на цикл росту

- надлишок в організмі може викликати випадіння волосся, оскільки він впливає на цикл росту часте носіння головних уборів - постійний тиск та недостатня вентиляція можуть призвести до ослаблення волосяних фолікулів

- постійний тиск та недостатня вентиляція можуть призвести до ослаблення волосяних фолікулів звичка спати з мокрим волоссям - підвищена вологість створює ідеальні умови для розвитку грибків, які можуть викликати випадіння волосся

- підвищена вологість створює ідеальні умови для розвитку грибків, які можуть викликати випадіння волосся часте використання сухого шампуню - засіб накопичується на шкірі голови, закупорюючи пори та порушуючи живлення фолікулів

- засіб накопичується на шкірі голови, закупорюючи пори та порушуючи живлення фолікулів вплив блакитного світла від гаджетів - дослідження показують, що воно може впливати на гормональний баланс, зокрема рівень мелатоніну, що має значення для росту волосся

- дослідження показують, що воно може впливати на гормональний баланс, зокрема рівень мелатоніну, що має значення для росту волосся нестача корисних жирів - низьковуглеводні та безжирові дієти можуть призводити до випадіння волосся через брак Омега-3 та інших корисних жирних кислот

- низьковуглеводні та безжирові дієти можуть призводити до випадіння волосся через брак Омега-3 та інших корисних жирних кислот тугі зачіски - хвости чи дреди можуть викликати тракційну алопецію, що призводить до ослаблення волосяних фолікулів

- хвости чи дреди можуть викликати тракційну алопецію, що призводить до ослаблення волосяних фолікулів алергія на шампунь чи кондиціонер - деякі інгредієнти, фарбники або консерванти, можуть викликати алергічні реакції, що супроводжуються випадінням волосся

- деякі інгредієнти, фарбники або консерванти, можуть викликати алергічні реакції, що супроводжуються випадінням волосся захворювання кишківника - порушення всмоктування поживних речовин через проблеми з мікрофлорою (наприклад, синдром подразненого кишківника) можуть призводити до дефіциту вітамінів та випадіння волосся

- порушення всмоктування поживних речовин через проблеми з мікрофлорою (наприклад, синдром подразненого кишківника) можуть призводити до дефіциту вітамінів та випадіння волосся неправильне миття голови - не часте миття може викликати накопичення себуму та закупорку фолікулів, а надто часте - пересушить шкіру голови та робить волосся ламким

- не часте миття може викликати накопичення себуму та закупорку фолікулів, а надто часте - пересушить шкіру голови та робить волосся ламким надмірні фізичні навантаження - можуть викликати стрес в організмі та провокувати випадіння волосся

- можуть викликати стрес в організмі та провокувати випадіння волосся синдром полікістозних яєчників (СПКЯ) - викликає гормональний дисбаланс, який може призводити до випадіння волосся за чоловічим типом

- викликає гормональний дисбаланс, який може призводити до випадіння волосся за чоловічим типом недостатнє пиття води - зневоднення організму погіршує циркуляцію крові у шкірі голови, що послаблює волосяні фолікули

- зневоднення організму погіршує циркуляцію крові у шкірі голови, що послаблює волосяні фолікули хронічний дефіцит сну - нестача сну призводить до дисбалансу гормонів, що уповільнює ріст волосся та сприяє його випадінню

Як правильно доглядати за волоссям

Догляд за волоссям залежить від його типу, але є універсальні правила, які допоможуть зробити його здоровим і сильним.

Очищення

Мийте волосся 2-3 рази на тиждень, щоб не пересушувати шкіру голови. Використовуйте шампунь без сульфатів і парабенів, підібраний за типом волосся.

Не наносьте шампунь на всю довжину - досить добре промити корені, а піна очистить решту волосся.

Зволоження та живлення

Після кожного миття використовуйте кондиціонер - він закриває лусочки волосся і робить його гладким. Раз на тиждень робіть глибоке зволоження масками (з кератином, аргановою олією, пантенолом).

Використовуйте незмивні доглядові засоби (сироватки, масла) для кінчиків волосся.

Мінімізація пошкоджень

Уникайте гарячої води - вона пересушує волосся, краще мити теплою або прохолодною. Обережно розчісуйте вологе волосся, використовуючи гребінці з широкими зубцями або щітки з м’якою щетиною.

Сушіть волосся природним способом, якщо користуєтесь феном - ставте на середню або холодну температуру. Мінімізуйте використання плойок, прасок і лаків для волосся.

Захист

Взимку носіть шапку, а влітку - захищайте волосся від сонця (спреї з SPF, головні убори). Використовуйте шовкові або сатинові наволочки - вони зменшують ламкість волосся.