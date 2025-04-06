Приймаєте вітаміни, але волосся продовжує випадати? Названо 14 неочікуваних причин

Прийом вітамінів - важливий крок у боротьбі з випадінням волосся, але іноді цього недостатньо. Часто волосся продовжує випадати, навіть якщо дотримуватись правильного харчування та приймати добавки.
РБК-Україна (проект Styler) повідомляє про основні фактори, які можуть впливати на здоров’я волосся.
Трихолог Юлія Дудій розповіла, що часто після здачі необхідних аналізів та прийомів вітамінів волосся все одно продовжує випадати. Це може виникнути через такі причини:
Догляд за волоссям залежить від його типу, але є універсальні правила, які допоможуть зробити його здоровим і сильним.
Очищення
Мийте волосся 2-3 рази на тиждень, щоб не пересушувати шкіру голови. Використовуйте шампунь без сульфатів і парабенів, підібраний за типом волосся.
Не наносьте шампунь на всю довжину - досить добре промити корені, а піна очистить решту волосся.
Зволоження та живлення
Після кожного миття використовуйте кондиціонер - він закриває лусочки волосся і робить його гладким. Раз на тиждень робіть глибоке зволоження масками (з кератином, аргановою олією, пантенолом).
Використовуйте незмивні доглядові засоби (сироватки, масла) для кінчиків волосся.
Мінімізація пошкоджень
Уникайте гарячої води - вона пересушує волосся, краще мити теплою або прохолодною. Обережно розчісуйте вологе волосся, використовуючи гребінці з широкими зубцями або щітки з м’якою щетиною.
Сушіть волосся природним способом, якщо користуєтесь феном - ставте на середню або холодну температуру. Мінімізуйте використання плойок, прасок і лаків для волосся.
Захист
Взимку носіть шапку, а влітку - захищайте волосся від сонця (спреї з SPF, головні убори). Використовуйте шовкові або сатинові наволочки - вони зменшують ламкість волосся.
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При написанні матеріалу використовувались такі джерела: Instagram-сторінка трихолога Юлії Дудій та сайт WebMD.